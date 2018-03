40 Sekunden, die die Welt bewegten

Mit "Riot Days" erzählten Pussy Riot in Wels ihre Geschichte als Multimedia-Performance

Maria Aljochina und Kiryl Masheka zelebrierten die turbulente Geschichte von Pussy Riot in der Welser Stadthalle. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Beinahe unbeweglich stehen sie da. Monoton erzählend. Gelegentlich zart flüsternd. Dann wieder Parolen skandierend. Die Sätze sind kurz, die Wirkung groß. Am Dienstagabend gastierte die russische "Pussy Riot"-Aktivistin Maria Aljochina mit drei Kollegen in der Welser Stadthalle, um mit der multimedialen Performance "Riot Days – Tage des Aufstands" ihre Geschichte zu erzählen. Ein emotional fordernder, über weite Strecken eindringlicher Abend, der gekonnt mit popkulturellen Mitteln den entfesselnden Wahnsinn der politischen Realität in Wladimir Putins Russland sezierte.

Die Geschichte von Pussy Riot ist bekannt, und doch bis heute rational kaum zu begreifen. Ende Februar 2012 protestierte das feministische Künstler-Kollektiv in einer Moskauer Kathedrale mit einem "Punk-Gebet" gegen die Politik Putins und dessen Verflechtungen mit der russisch-orthodoxen Kirche. Was in Westeuropa als künstlerische Intervention wohl nur die Allerwenigsten in Rage gebracht hätte, geriet in Russland zur veritablen Staatsaffäre. Eine 40-sekündige Performance ließ drei junge Frauen über Nacht zu Moral-Gefährdern und Staatsfeinden avancieren. Zwei Pussy-Riot-Mitglieder, darunter eben Aljochina, wurden zwei Jahre in einer Strafkolonie im tiefsten Sibirien inhaftiert.

Rap, Lesung oder Theater?

Auf der Bühne in Wels verdichtete das "Pussy Riot Theatre" dieses Epos von Mut, Widerstand und politischer Willkür zu einer 60-minütigen Show, die zwischen Poetry-Slam, Rap-Einlage, Lesung und Experimentaltheater changierte. Die Planung, die Proben, der Auftritt, die Flucht, die Verhaftung, der zur irren Farce verkommene Prozess, die seelenzerfressende Einzelhaft – stakkatoartig rezitierte Aljochina auf Russisch zentrale Passagen aus ihrem gleichnamigen Buch "Riot Days", oftmals auch im Duett mit Schauspieler Kiryl Masheka. Parallel dazu liefen im Hintergrund verwackelte Videos diverser Pussy-Riot-Aktionen und von Putin-Interviews, auf Deutsch untertitelt. Dazwischen kreischten Nastya Awotts Saxofon und Maxim Awotts wilde Beats. Ein spannender Frontalangriff auf alle Sinne, auf Herz und Hirn gleichermaßen.

Pussy Riot Theatre: "Riot Days – Tage des Aufstands", 13. März, Welser Stadthalle

OÖN Bewertung:

