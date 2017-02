150 Jahre Donauwalzer

Vor 150 Jahren wurde mit dem Donauwalzer von Johann Strauss Sohn ein Welterfolg geboren.

Bild: Erwin Wodicka

Fünf . . . vier . . . drei . . . zwei . . . eins . . . A guads neichs Jåhr! Die letzte Silbe ist noch nicht verhallt, schon dringt aus dem Radiolautsprecher der A-Dur-Dreiklang, aus dem der Donauwalzer entspringt. Ein Jahreswechsel ohne Opus 314 von Johann Strauss Sohn (1825–1899) wäre schier undenkbar. In einer im Vorjahr durchgeführten Umfrage möchten fast drei Viertel der Kunden von Austrian Airlines nicht darauf verzichten, nach geglückter Landung mit der Komposition jenes Mannes berieselt zu werden, den Richard Wagner den "musikalischen Schädel der Gegenwart" nannte. Kino-Visionär Stanley Kubrick schickte die schwebenden Klänge sogar ins All: In seinem Evolutions-Epos "2001: Odyssee im Weltraum" begleitet die Melodie des Donauwalzers ein rotierendes Raumschiff auf dem Weg zum Mond.

Pawlowsk statt Hietzing

Wobei der Donauwalzer gar nicht Donauwalzer heißt, sondern von seinem Schöpfer den Titel "An der schönen blauen Donau" erhielt. Der 1863 von Kaiser Franz Joseph zum "k.k. Hofball-Musikdirektor" ernannte Johann Strauss Sohn wurde drei Jahre später vom Wiener Männergesangsverein eingeladen, etwas zur Sommerliedertafel im Juli 1865 in Hietzing beizutragen. Davon hielt ihn sein mehrmonatiges Gastspiel in Pawlowsk ab, der Sommerresidenz des russischen Zaren südlich von St. Petersburg.

Im Jahr darauf an sein Versprechen erinnert, floss ihm in seiner Wiener Wohnung in der Praterstraße 54 der Welterfolg aus der Feder, der – wenn er ausgespielt wird – Tanzpaare neun Minuten und 16 Sekunden lang fordert. Strauss sah in dem Stück "eine Botschaft der Hoffnung, der Freundschaft und des Friedens", entstanden in den Nachwehen der Schlacht bei Königgrätz, die den Krieg gegen Österreich zugunsten Preußens entschied. Aufgrund der bitteren militärischen Niederlage wandelte der Männergesangsverein seinen traditionellen Narrenabend in eine dezentere Faschings-Liedertafel um, bei der am 15. Februar 1867 im Saal des Wiener Diana-Bades "An der schönen blauen Donau" von den Sängern mit der Kapelle des Infanterieregiments 42 als Chorfassung aufgeführt wurde.

Den satirischen Text steuerte Vereinsdichter Josef Weyl bei. Darin heißt es: "Drum trotzet der Zeit. . ./O Gott, die Zeit . . ./der Trübseligkeit/ Ah! Das wär’ g’scheit!/Was nutzt das Bedauern/das Trauern,/Drum froh und lustig seid!" Die Kritiken fielen glänzend aus. "Ein großer und verdienter Triumph", schrieb der "Wiener Lloyd". Und das "Neue Fremdenblatt" befand: "Die Eröffnungsnummer der zweiten Abteilung war ein entschiedener Schlager." Strauss, der bei der Premiere nicht zugegen war, führte die Orchesterfassung im Mai 1867 bei der Weltausstellung in Paris auf, und sein spektakuläres Londoner Gastspiel im Herbst desselben Jahres betrachtete er als "größtes Konzert meines Wirkens". 1889 reimte Franz von Gernerth einen neuen Text: "Donau so blau,/ so schön und blau/durch Tal und Au/ wogst ruhig du hin,/dich grüßt unser Wien." Der Gruß wurde am 29. April 1945, zwei Tage nach der Unabhängigkeitserklärung Österreichs, erwidert: Mangels einer Hymne geleitete der Donauwalzer die Mitglieder der provisorischen Regierung unter Karl Renner zum Parlament.

Für OÖN-Musikkritiker Michael Wruss ist der Donauwalzer "der Walzer schlechthin – eine kongeniale Mischung aus perfekt formal entwickelter Tanzarchitektur und großer emotionaler Seelenwanderung, die nicht umsonst zur heimlichen Hymne Österreichs mutierte. Historisch zugleich aber auch ein Stück Krisenbewältigung – ein Wermutstropfen, den wir bittersüß genießen und als perlenden Champagner feiern."

Ausstellungen in Wien: "Donau, so blau", Wienbibliothek im Rathaus (bis 12. Mai); "150 Jahre Walzer an der schönen blauen Donau", Museum der Johann-Strauss-Dynastie (Müllnergasse 3, 16. Februar bis 31. Dezember)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema