Bild: Foto: Colourbox Startseite Gesundheit „Nur keine Bettruhe, wenn der Rücken schmerzt“ ROHRBACH. 90 Prozent der Österreicher leiden mindestens einmal im Leben an „Kreuzweh“. 15. März 2018 - 11:37 Uhr

Chronische Rückenschmerzen sind die teuerste Krankheit in den westlichen Industrienationen. Studien bestätigen: Etwa 90 Prozent der Österreicher haben mindestens einmal im Leben sogenanntes „Kreuzweh“. Was dabei viele denken: „Mir tut der Rücken weh, also muss ich mich unbedingt schonen.“

Laut den Experten vom Landes-Krankenhaus Rohrbach ist dies der falsche Ansatz. Stattdessen sollten Betroffene aktiv gegen die Schmerzen der Lenden- und Halswirbelsäule arbeiten. „Jeder zweite Oberösterreicher hatte im letzten Jahr Rückenschmerzen. Bei 90 Prozent der Betroffenen heilen akute Rückenschmerzen innerhalb von vier Wochen. Bei 70 Prozent kommen die Rückenschmerzen allerdings innerhalb eines Jahres wieder“, erklärt Gunther Mittermayr, leitender Physiotherapeut am Landekrabkenhaus Rohrbach

Regelmäßige Bewegung hilft

Der Experte weist darauf hin, dass 90 Prozent der Rückenschmerzen sogenannte unspezifische Rückenschmerzen sind, also keine klare medizinische Ursache haben. Nur 10 Prozent sind sogenannte spezifische Rückenschmerzen, die auf Brüche, Tumore, Spinalkanalstenosen, Nervenwurzelaffektionen oder Anomalien zurückzuführen sind. „Durch regelmäßige Bewegung können Betroffene die Dauer des Schmerzes verkürzen und die Intensität bzw. Häufigkeit vermindern“, beschreibt Mittermayr. Die Schmerzen dürften nicht länger als zwei bis drei Monate anhalten, da sonst eine Chronifizierung stattfinden würde. Eine professionelle Behandlung sollte dies verhindern.“

Vielfältige Ursachen

Auslösende Faktoren für Schmerzen im Rückenbereich können vielfältig sein: Bewegungsmangel oder Fehlhaltungen vor dem PC, eine schwache Rückenmuskulatur, krankhafte Veränderungen der Wirbelsäule, Stress oder psychische Probleme können entsprechenden Einfluss nehmen. Frauen können besonders während der Schwangerschaft unter Rückenschmerzen leiden. „Wenn man Bein oder Arm nicht mehr spürt oder bewegen kann bzw. wenn Blasen- oder Mastdarmstörungen auftreten, ist eine sofortige Akutversorgung wichtig“, erklärt Gunther Mittermayr.

Nur nicht im Bett bleiben

Kreuzschmerzen bessern sich – in den meisten Fällen – innerhalb weniger Tage oder Wochen von selbst. „Das Wichtigste ist hierbei: In Bewegung bleiben! Nur nicht im Bett herumliegen. Denn dies erhöht das Risiko, dass die Schmerzen chronisch werden, verzögert die Heilung, die Muskeln schwinden und das Thromboserisiko steigt.

Am besten man bewegt sich so, wie im Alltag sonst auch, oder man versucht es zumindest. Jede Bewegung, die schmerzfrei durchführbar ist, ist erlaubt und förderlich. „Besonders wichtig ist uns eine individuell auf die Patienten abgestimmte Behandlung“, so der Physiotherapeut. Dabei sind viele Ansätze möglich. Der Experte weist abschließend mit Nachdruck darauf hin, dass Bewegung und Sport generell besonders wichtig sind.

«

Kommentare „Genau und wenn etwas ganz schlimmes passiert, dann schnell einen Physiotherapeuten holen , denn ...“ adaschauher Genau und wenn etwas ganz schlimmes pass... Alle Kommentare anzeigen » Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren