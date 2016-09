Zuckerkrank – und jetzt?

Bei der ersten OÖN-Gesundheitstour in diesem Herbst drehte sich alles um die Volkskrankheit Diabetes.

Zu bestaunen gab es ein übergroßes Modell der Bauchspeicheldrüse – jenes Organ, in dem das Insulin entsteht. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Jede Menge Fragen hatten die Besucherinnen und Besucher bei der OÖN-Gesundheitstour im Salzkammergut-Klinikum Gmunden. 600.000 Menschen in Österreich sind von "Diabetes mellitus Typ 2" betroffen. "Im Durchschnitt dauert es acht bis zehn Jahre, bis die Krankheit erkannt wird", sagte Primar Bernhard Mayr, Leiter der Abteilung für Innere Medizin. Gemeinsam mit der Diätologin Regina Schmid, der Diabetes-Beraterin Petra Treml und UNIQA-Vitalcoach Margit Wachter beantwortete er die Fragen des Publikums.

Wie oft muss man eigentlich den Blutzucker messen?

Treml: Wer Insulin spritzt, muss jedes Mal messen. Ansonsten braucht man nicht unbedingt ein Zuckermessgerät, weil das ständige Messen viele nervös macht. Es gibt jetzt auch Harnstreifen, der verfärbt sich, wenn der Zucker zu hoch ist.

Wer muss Insulin spritzen, wer kommt mit Tabletten aus?

Mayr: Spritzen muss, wer zu wenig Insulin hat. Wenn die eigene Insulin-Produktion noch ausreicht, helfen Tabletten. Es gibt derzeit zehn Gruppen von Medikamenten, also eine große Vielfalt.

Sollen Diabetiker lieber Light-Produkte essen?

Schmid: Es ist nicht festgelegt, was Light genau ist. Es kann weniger Zucker, aber auch weniger Fett, weniger Salz oder weniger Kalorien bedeuten. Man sollte jedenfalls nicht den Fehler machen und davon so viel essen wie man will. Eine Light-Wurst hat wahrscheinlich mehr Fett als Schinken.

Was halten Sie von Stevia oder Birkenzucker?

Schmid: Man unterscheidet zwischen Zuckerersatzstoffen wie Stevia, das ist nicht blutzuckererhöhend. Birkenzucker ist dagegen ein Zuckeraustauschstoff und hat nur weniger Kalorien als Zucker und eine gute Süßkraft. Der Nachteil: Große Mengen können zu Blähungen und Durchfall führen.

Was können Folgeschäden von Diabetes sein?

Mayr: Im Anfangsstadium hat man keine Beschwerden. Die Folgeschäden betreffen später Gefäße, aber auch die Nerven, etwa Gefühlsstörungen in den Beinen.

Was ist ein diabetischer Fuß?

Treml: Er macht sich durch Kribbeln, heiße Fußsohlen und Stechen in der Nacht bemerkbar. Das raubt den Patienten den Schlaf.

Was hat das Bauchfett mit Diabetes zu tun?

Wachter: Nicht jeder mit Bauchfett hat Diabetes, es gehört aber oft dazu. Ob man zuviel hat, kann man leicht testen. Frauen sollten unter 80 Zentimeter, Männer unter 94 Zentimeter haben – gemessen in der Taille bzw. Bauchmitte.

Ich habe gehört, dass Zimt bei Diabetes hilft?

Mayr: Es gibt große Studien, die aber keine Effekte zeigen. Allerdings bringen die Zimttabletten bei einzelnen Patienten überraschende Ergebnisse.

Was bedeutet das, wenn die Zuckerwerte schwanken?

Mayr: Das ist ganz normal, Sie sind keine Maschine. Man versucht, die Bauchspeicheldrüse zu imitieren. In Ihnen spielt aber ein Hormonkonzert, es gibt vieles, was den Zuckerwert beeinflusst.

Wirkt Hafer wirklich blutzuckersenkend?

Schmid: Die Haferkuren sind ein Trend. Bei Diabetikern mit schlechter Insulinwirkung ist das sicher einen Versuch wert. Hafer hat viele Ballaststoffe und lässt den Blutzucker nur langsam steigen.

