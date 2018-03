Die Gefahr durch Zeckenstiche wird nach wie vor unterschätzt, dabei sind die Folgen oft schwerwiegend. Bild: dpa Startseite Gesundheit Zahl der FSME-Fälle steigt Ein Drittel der Österreicher ist nicht ausreichend geschützt. Von OÖN, 22. März 2018 - 00:04 Uhr

Zwar sind die Österreicher noch immer Weltmeister, was die FSME-Schutzimpfung betrifft – doch das Zeckenrisiko wird auch hierzulande unterschätzt, was in geringeren Durchimpfungsraten und damit auch steigenden Krankheitsfällen resultiert.

116 Erkrankungen im Vorjahr

82 Prozent der Österreicher haben sich irgendwann einmal gegen die heimtückische Krankheit schützen lassen, aber nur 62 Prozent befinden sich im entsprechenden Impfschema und sind damit auf der sicheren Seite, bedauert Ursula Kunze vom Institut für Sozialmedizin der Medizinischen Universität Wien.

Entsprechend sind die Zahlen der Frühsommer-Meningoenzephalitis-Fälle in den vergangenen Jahren gestiegen: Von 64 im Jahr 2015 über 89 2016 auf 116 im Vorjahr.

Wer ungeschützt von einer infizierten Zecke gestochen wird, muss mit schweren Folgen rechnen. Ein Drittel weist danach langfristige Schäden auf, aber die Infektion kann auch zum Tod führen. Seit 1972 ist es durch das in Österreich entwickelte Serum gelungen, rund 8500 FSME-Erkrankungen zu verhindern, rechnete Kunze vor.

In Österreich gibt es keine FSME-freie Region. Selbst auf der Wiese oder in den Sträuchern des eigenen Gartens lauern die Spinnentiere. Und wer hofft, dass der kalte und lange Winter den Zecken geschadet hat, wurde vom Parasitologen Georg Duscher enttäuscht:

Kälte konnte Zecken nicht killen

Die zu den Spinnen gehörenden Tierchen verfügen über eine Art Frostschutzmittel, das ihnen ein problemloses Überleben auch bei niedrigsten Temperaturen ermöglicht.

Bis Anfang Juli 2018 werden die Impfstoffe in Österreichs Apotheken um 15 Euro billiger angeboten. Weitere vier Euro schießen noch die Krankenkassen zu.

