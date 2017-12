Genügend Bewegung an der frischen Luft gilt als Wundermittel schlechthin. Bild: Colourbox Startseite Gesundheit Vorsatz 2018: Fit und vital statt müde und schlapp Es gibt etliche Arzneipflanzen, die mithelfen, die Lebensenergie zu steigern und gesund zu bleiben. Von Barbara Rohrhofer, 30. Dezember 2017 - 00:04 Uhr

Wenn der Alltag alle Energie raubt und man sich nur noch müde und schlapp fühlt, ist es höchste Zeit für eine Veränderung. "Ein Vorsatz für 2018 könnte sein, mehr auf sich selbst zu schauen und sich helfen zu lassen, wenn die Batterien leer sind", sagt Monika Aichberger, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Oberösterreich. Sie hat ein kleines Programm für mehr Energie im Alltag zusammengestellt.

Ginseng fürs kraftvolle Altern: "Viele Menschen spüren ab 50, dass sie für manche Aufgaben mehr Energie brauchen als früher. Hier ist Ginseng eine der wichtigsten Arzneipflanzen, weil er eine Fülle an Inhaltsstoffen besitzt, die darauf abzielen, den Menschen fitter zu machen", sagt Aichberger. Die Pflanze ist laut klinischen Untersuchungen geeignet, das Leistungsvermögen, das Reaktionsvermögen und die Lungenfunktion des Menschen positiv zu beeinflussen.

Taiga-Wurzel für mehr Power: Ihre Inhaltsstoffe können helfen, mit den täglichen Herausforderungen besser fertig zu werden. "Merkfähigkeit, Konzentration und Lernfähigkeit werden gesteigert", sagt die Expertin.

Rosenwurz als Stresskiller: Diese Pflanze wird seit Jahrhunderten in der Volksmedizin Skandinaviens und Russlands zur Steigerung von Leistung, Kraft, Ausdauer und Widerstandsfähigkeit sowie zur Unterstützung der geistigen Agilität eingesetzt. Ein Spezialextrakt des Rosenwurz hemmt nachweislich die Ausschüttung der Stresshormone Kortisol und Adrenalin und lindert so eine große Zahl mentaler Anzeichen von Stress, wie Nervosität, Lustlosigkeit, Reizbarkeit oder Angstzustände. Gleichzeitig wird der Energiestoffwechsel der Zellen angeregt, was zu einer besseren Leistungsfähigkeit führt. "Ideal für Berufstätige", sagt Aichberger.

Frische-Kick durch Koffein: Müde und schlapp? In Maßen genossen, kann Koffein durchaus Vitalität verleihen. Dafür muss man nicht unbedingt Kaffee trinken, auch im Grünen Tee ist Koffein enthalten.

Kraft aus Coenzym Q10: Unglaubliche 95 Prozent unserer Energie werden über Q10 erzeugt. Somit besteht bei Stress, starker sportlicher Betätigung, schwerer Muskelarbeit, aber auch bei Erkrankungen wie Herzmuskelentzündungen, Diabetes, Nervenerkrankungen, Abwehrschwäche oder Burnout ein wesentlich erhöhter Bedarf am Coenzym Q10.

Belebung mit Aromatherapie: "Oftmals können auch gute Düfte dazu beitragen, dass wir uns energiegeladener fühlen", sagt die Pharmazeutin. Ihr Tipp: "Einige Tropfen Rosmarin oder Minze wirken belebend. Rosmarin sollte man aber nicht verwenden, wenn man unter Bluthochdruck leidet."

Gratis-Medikament Bewegung: Laut Weltgesundheitsorganisation ist Bewegung das beste Medikament, und zwar mindestens 150 Minuten pro Woche. Idealerweise sollte die Aktivität auf möglichst viele Tage der Woche verteilt werden. Jede Einheit sollte mindestens zehn Minuten am Stück dauern.

Vitamin-Bombe Kohlgemüse: Kohl steckt voller Vitamine und Vitalstoffe. Die Vitamine A, C, E und K finden sich ebenso im Kohl wieder wie die Mineralstoffe Calcium, Eisen und Magnesium. Wer Eisen zu sich nehmen will, braucht dafür also nicht unbedingt Fleisch zu essen. Er kann auch zu Kohl greifen.

