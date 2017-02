Training fürs Immunsystem: Nicht zu warm anziehen

Auch Kinder, die Schnupfen oder Husten haben, dürfen in den meisten Fällen im Schnee spielen.

Nur schwer kranke Kinder mit Fieber müssen im Bett liegen. Bild: (colourbox.de)

Die feuchte und kalte Jahreszeit ist für viele Eltern eine Belastungsprobe: Es scheint, als würde der Nachwuchs jeden nur möglichen Infekt aus Kindergarten und Schule mit nach Hause tragen. Allzu große Umsicht in Sachen Erkältungsvermeidung kann jedoch einen gegenteiligen Effekt haben. Das kindliche Immunsystem ist nicht in gleichem Maße ausgereift wie jenes von Erwachsenen. Es muss sich langsam aufbauen und lernt quasi mit jeder Infektionserkrankung dazu.

Acht Infekte pro Jahr sind normal

"Bis zu acht Infekte im Jahr sind bei Kindern im Normal-Bereich", sagt Primar Gerhard Pöppl, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im LKH Kirchdorf, "für die Eltern ist das natürlich herausfordernd, dennoch rate ich davon ab, die Kinder übertrieben warm anzuziehen oder die Spielzeit im Freien zu reduzieren." Gerade die Bewegung an der frischen Luft dient als Training für körpereigene Abwehrkräfte und für die Immunabwehr. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Kinder dem Wetter entsprechend angezogen sind. "Generell lässt sich beobachten, dass viele Kinder deutlich wärmer eingepackt werden, als man sich selbst anziehen würde", so der Kinderarzt, "natürlich sollen die Kinder im Freien nicht frieren, fangen sie jedoch im Kinderwagen oder beim Spielen an zu schwitzen, so ist das Erkältungsrisiko erheblich größer." Da Kinder mehr Wärme über ihren Kopf verlieren als Erwachsene, sollten sie im Freien immer eine Mütze tragen. Sinnvoll ist es auch, nasse Handschuhe rasch zu wechseln und auf warmes, wasserfestes Schuhwerk mit einem rutschfesten Profil zu achten.

Solange ein Kind nicht fiebert, matt wirkt oder das Essen verweigert, ist von übertriebener Vorsicht abzuraten. Gerade bei banalen Infekten wie Schnupfen oder einem einfachen Husten empfiehlt es sich, viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen. "Das warme, durch die Heizungsluft trockene Klima in den Wohnräumen trocknet die Schleimhäute aus. Gerade diese bilden jedoch eine wichtige Barriere für eindringende Viren", sagt der Kinderarzt. Zusätzlich sollte auch auf eine ausgewogene Ernährung mit viel Vitaminen und Mineralstoffen geachtet und die Keimbelastung im Haus durch regelmäßiges Lüften reduziert werden.

