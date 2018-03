Manche Menschen knirschen nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag mit den Zähnen. Bild: AltoPress Startseite Gesundheit "Starkes Zähneknirschen kann bis zum Zahnverlust führen" "Bruximus" wird unter anderem durch Stress ausgelöst. Mit Knirschschienen können meist grobe Schäden am Gebiss verhindert werden. Von Ulrike Griessl, 21. März 2018 - 00:04 Uhr

Etwa jeder fünfte Mensch knirscht mit den Zähnen – die meisten tun es unbewusst in der Nacht, manche aber auch am Tag. Dieses Verhalten bezeichnen Mediziner als "Bruximus". Die Ursachen dafür können vielfältig sein. "Hinter dem Zähneknirschen steckt oft Stress, es kann aber unter anderem auch an Zahnfehlstellungen oder Kiefergelenksproblemen liegen", sagt Hans Schrangl, Präsident der Zahnärztekammer Oberösterreich. Betroffen sind 14 bis 18 Prozent der Kinder und fünf bis sechs Prozent der Erwachsenen. Menschen über 60 Jahre knirschen nur noch selten. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Studien haben gezeigt, dass Erwachsene, die zu Bruximus neigen, Erholungsphasen nicht richtig nützen können. "Das Knirschen ist ihre Art, Stress zu verarbeiten", erläutert Schrangl.

Sind die Zähne bereits angegriffen, kann der Zahnarzt Hinweise auf Bruximus erkennen. Typisch für dieses Phänomen sind stark angeschliffene Schneidezähne, empfindliche Zähne oder freigelegte Zahnhälse. Aber selbst wenn die Zähne noch nicht geschädigt sind, gibt es Symptome, die auf Bruximus hindeuten. Dazu gehören Kopf- und Nackenschmerzen, ein knackender Kiefer, eine Art Muskelkater oder Druckgefühl im Kiefer. Auch wenn sich der Kiefer nicht mehr ganz öffnen lässt, deutet dies auf nächtliches Zähneknirschen hin. "Wenn man eines oder mehrere dieser Symptome bemerkt, ist es Zeit, mit seinem Zahnarzt darüber zu reden", empfiehlt Schrangl. Ergreife man rechtzeitig Gegenmaßnahmen, könnten die Zähne weitgehend verschont bleiben. Unbehandelt könnte Bruximus jedoch im schlimmsten Fall zur Lockerung der Zähne und zum Zahnverlust führen.

Therapiemöglichkeiten

Als Sofortmaßnahme dient Betroffenen eine so genannte Knirschschiene. Das ist ein durchsichtiger Überzug aus Kunststoff, den "Knirschpatienten" in der Nacht tragen sollen. Diese Schiene kann hart oder weich sein und sowohl an das Oberkiefer als auch an das Unterkiefer angepasst werden. "Diese Schiene verhindert zwar das Knirschen nicht, aber sie schützt die Zähne vor Schäden", sagt Schrangl.

Wichtig sei es, zusätzlich zu eruieren, was die Ursache für das Knirschen ist. Steckt Stress dahinter, können Entspannungsübungen helfen. "Aber auch Physiotherapie ist oft hilfreich", so Schrangl. Wärmeanwendungen, Massagen und Lockerungsübungen könnten Verhärtungen und Verspannungen der Kiefermuskulatur lösen.

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.