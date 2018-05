Jede Partnerschaft hat auch komische Seiten. Bild: (colourbox.de) Startseite Gesundheit "Sogar wenn man streitet, kann der Humor helfen" Psychologe Jacob Klein erklärt, warum Lachen und Liebe zusammengehören. Von Claudia Riedler, 25. Mai 2018 - 00:04 Uhr

"Es muss mehr Humor in die Paarbeziehungen", sagt Jacob Klein, Psychologe und Coach mit Wohnsitz in Wien und Israel. Er hat dafür einen in Österreich einzigartigen Workshop entwickelt, der Anfang Juni im Bildungshaus Schloss Puchberg stattfindet. "Ich leite diesen Workshop mit meiner Frau Christiane. Wir stellen ein lebendiges Modell vor, wie wir mit Humor Streitigkeiten und Kritik meistern können: mit guter Laune, Mitgefühl und offener Kommunikation", sagt er. Seine Witze würden seine Frau dabei immer noch zum Lachen bringen. "Denn es ist nicht nur der Witz, es ist, wie ich ihn erzähle, sagt sie."

OÖN: Ist es denn wichtig, über Witze des Partners zu lachen?

Jacob Klein: Es ist sehr nett, wenn mein Partner über meine Witze lacht, aber das ist sicher nicht das Wesentliche. Man darf das nicht verwechseln: Witze sind zwar unterhaltsam, aber eben auch nur der Schaum an der Oberfläche. Humor dagegen ist die Perle in der Tiefe. Und die zählt.

Was haben Liebe und Lachen miteinander zu tun?

Jede Beziehung hat mit einem Lächeln begonnen! Nichts verbindet ein Paar so sehr, wie gemeinsam zu lachen. Humor kann viel Lebendigkeit und Leichtigkeit in die Partnerschaft bringen. Er ermöglicht einem Paar, einen gewissen Abstand von Problemen zu gewinnen. Nicht umsonst sagt man: Finde denjenigen, der dein Herz zum Lächeln bringt. Und noch ein kleines Geheimnis: Humor und Lachen sind sehr erotisch.

Man muss an einer Beziehung arbeiten, heißt es oft. Das klingt aber sehr anstrengend. Wie sehen Sie das?

Ich bevorzuge das Wort pflegen. Ja, eine Beziehung soll man pflegen, erfrischen, gießen und erneuern. Nicht für selbstverständlich nehmen. Aber nicht als Arbeit oder Pflicht, sondern als Spaß. Man kann einen Zettel unter das Kissen legen, eine kleine überraschende Karte mit der Post schicken, ein Date ausmachen und sich als Fremde begegnen, etwas Lustiges und Unerwartetes tun. Um eine Beziehung lebendig zu halten, muss man etwas dazutun. Was, wenn nicht der Humor, kann ein besserer Helfer dabei sein?

Sollten Partner, damit die Beziehung gut funktioniert, den gleichen Sinn für Humor haben?

Eindeutig nein! Jeder Mensch hat seine eigene Art von Humor. Das Wesentliche in der Partnerschaft ist nicht, den gleichen Humor, sondern eine ähnliche Einstellung zu haben; zu verstehen, dass jede Partnerschaft positive und negative und auch komische Seiten hat. Es geht auch darum, den gemeinsamen Partnerschaftshumor zu entwickeln. Eine der intimsten Sachen in der Beziehung ist dieses private Lachen über Dinge, die kein Fremder versteht.

Wie wichtig ist es, über sich selbst lachen zu können?

Das ist sehr wichtig in einer Beziehung, und überhaupt: Sei achtsam mit dir selbst, aber nimm dich nicht zu ernst. Humor ist einer der besten Wege, diesen Abstand von sich selbst zu gewinnen.

In welchen Situationen ist Humor in einer Beziehung besonders hilfreich?

Humor ist ein außergewöhnliches Mittel, Konflikte und heikle Situationen zu entschärfen. Denn Humor ist wie ein Scheibenwischer: Er stoppt zwar nicht den Regen, macht es aber leichter, voranzukommen. Er kann Schmerzen und Frust erträglicher machen. Aber Humor in der Partnerschaft kann viel mehr als nur mildern: Humor ermöglicht es, eine neue Perspektive zu gewinnen, die Situation mit anderen Augen zu sehen, unrealistische Erwartungen an den Partner zu erkennen. Den Vorteil am Nachteil zu finden.

Kann man auch beim Streiten lachen?

Ja, mit den gleichen Regeln wie zuvor. Plötzlich beginnt einer der Partner, über sich selbst und die Situation zu lachen; der andere, bevor er noch versteht, beginnt auch zu lachen, und beide lachen über sich selbst und die Situation. Diese Umkehrung der Spirale ist manchmal die Macht des Humors. Richtig streiten befreit uns von Frustrationen, ohne weitere Verletzungen, Narben und Wut zu hinterlassen; aber auch ohne einen Groll im Bauch behalten zu müssen. Und diese Streitkultur, in der man einen Streit positiv beendet, mit einem Lächeln, einer Entschuldigung oder sogar mit schätzenden Worten, kann man lernen und entwickeln.

