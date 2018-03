Gemeinschaft ist ein wichtiger Faktor in der Demenzvorsorge. Bild: colourbox.de Startseite Gesundheit Sieben Schritte gegen Alzheimer Bei einer Tagung in Linz geht es um ein Leben ohne Demenz und wie soziale Kontakte dazu beitragen können – Primar Kainz erklärt sein Vorsorgekonzept. Von Claudia Riedler, 21. März 2018 - 00:04 Uhr

Bevor man 70 wird, tritt sie selten auf. Zwischen 70 und 85 Jahre wird es mehr. In der Gruppe der über 85-Jährigen leidet bereits jeder Dritte an einer Demenz. "Heilungsmöglichkeit gibt es keine, aber man kann viel für die Prävention tun", sagt Primar Elmar Kainz, Leiter der Abteilung für neurologisch-psychiatrische Gerontologie im Kepler-Uniklinikum Linz.

Aus aktuellen Studienergebnissen hat er ein Programm für die 7-Schritte-Demenz-Prävention entwickelt. "Das höchste Risiko haben übrigens jene, die sich einsam fühlen", sagt der Experte, der sein Programm bei einer Gesundheitstagung vorstellen wird (siehe Kasten). Wer das Programm einhalte, könne sein Demenz-Risiko um die Hälfte reduzieren. "Am besten, man beginnt schon in jungen Jahren damit. Es ist aber nie zu spät, auch nicht bei beginnender Demenz." Das Vorsorgekonzept beinhaltet soziale Gemeinschaft, Bewegung, gesundes Essen, Glücklichsein – alles Grundpfeiler für ein langes Leben. "Das wirkt nicht nur einer Demenz entgegen, sondern senkt auch das Herzinfarkt- oder Diabetes-Risiko", so der Arzt.

Soziale Aktivität: Einsamkeit erhöht das Risiko der 90-Jährigen an Alzheimer (die häufigste Form der Demenz) zu erkranken von 30 Prozent auf 75 Prozent. Umgekehrt wirkt soziale Aktivität kombiniert mit Lebensfreude wie ein Schutz gegen diese Erkrankung. Besonders wirksam ist karitatives soziales Handeln. Körperliche Aktivität: Eine Stunde Bewegung vier Mal pro Woche, das empfiehlt der Arzt. Das müsse kein Leistungssport sein, sondern vielmehr Walken, Wandern oder auch Tanzen. Wenn es Spaß macht, wirkt es noch besser. Außerdem sollte das Gehirn während der Bewegung etwas wahrnehmen, zum Beispiel den Geruch beim Walken im Wald oder die Musik beim Tanzen. Geistige Aktivität: Kreuzworträtsel zu lösen ist in Ordnung, effektiver wäre ein Sprach- oder Tanzkurs oder dass man an der Uni inskribiert. Entspannung: Stress ist der größte Feind des Gehirns. Ist der Cortisol-Spiegel dauerhaft erhöht, führt das zum Abbau des Gehirns. Damit der Cortisol-Spiegel sinken kann, empfiehlt Kainz jeden Tag Zeit für die Entspannung einzuplanen. Ob Yoga, Musik, Meditation oder Rosenkranz beten sei dabei völlig egal. Schlafen: Während wir schlafen, werden Erlebnisse des Tages und das Erlernte abgespeichert. Das geschieht mithilfe des Hippocampus, dem Hirnareal, von dem bekannt ist, dass es für das Gedächtnis zuständig ist. Zur Demenz-Vorsorge braucht es deshalb einen entspannten Schlaf, am besten acht Stunden pro Nacht. Gesundes Essen: Kainz plädiert für mediterrane Kost. Das bedeutet: viel Obst und Gemüse, ausreichend Fisch, wenig Fleisch und hin und wieder ein Glas Rotwein. Diese Zutaten helfen dem Gehirn, seine Leistung zu erhalten. Risikoerkrankungen vermeiden und behandeln: Das Risiko für eine Demenz steigt mit Erkrankungen wie Depression, Bluthochdruck und Diabetes. "Deshalb müssen diese Krankheiten behandelt werden", sagt der Experte, Primar Elmar Kainz. Auch Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und Drogen seien Risikofaktoren, die man unbedingt vermeiden sollte.

Gesundheitstagung

Am 27. März findet von 16 bis 20 Uhr im Ursulinenhof Linz die SelbA-Gesundheitstagung statt. Thema: Leben ohne Demenz. Neben dem Mediziner Elmar Kainz wird der Marktforscher Werner Beutelmeyer einen Vortrag halten. Anschließend gibt es eine Podiumsdiskussion.

Es gibt auch die Möglichkeit eines SelbA (Selbstständig im Alter)-Schnuppertrainings.

Anmeldung: 0732 / 76 10 32 13, selba@dioezese-linz.at;

Eintritt mit OÖNcard: 4 Euro

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.