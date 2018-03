Startseite Gesundheit Schlaganfall: Das Zeitfenster wird immer größer Fortschritte bei Diagnose- und Therapiemöglichkeiten sind nur einige der zentralen Themen beim 15. Jahreskongress der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN), der von Mittwoch bis Freitag in Linz stattfindet. 20. März 2018 - 00:04 Uhr

Von einem bevorstehenden Paradigmenwechsel sprechen Experten etwa bei der Behandlung schwerer Schlaganfälle. Das Zeitfenster für die Entfernung eines großen Blutgerinnsels könnte für einen Teil der Patienten von den derzeit geltenden sechs auf 24 Stunden erweitert werden. Dafür sprechen zwei US-Studien, und in den USA seien die entsprechenden Guidelines bereits angepasst worden, in Europa noch nicht, erklärte ÖGN-Präsidentin und Neurologin der Wiener Rudolfstiftung, Elisabeth Ferstl, gestern bei einer Pressekonferenz in Wien.

