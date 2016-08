Ragweed-Pollen: Belastung für Allergiker stark wie nie

Heftige Zeiten für Pollen-Allergiker – die Ragweed-Pflanze macht auch vielen Oberösterreichern zu schaffen.

Ragweed blüht bevorzugt entlang von Autobahnen und Landstraßen. Die Pollen verbreiten sich mit dem Wind. Bild: dpa

Mit der Blüte der Ragweed-Pflanze nähert sich die Pollensaison ihrem Ende. Und dieser Abschluss soll es ganz besonders in sich haben. Denn die Wachstumsbedingungen für das "Beifußblättrige Traubenkraut" – so die deutsche Bezeichnung für Ragweed – seien durch den niederschlagsreichen Sommer optimal gewesen, sagt Katharina Bastl vom Pollenwarndienst der Medizinischen Universität Wien. "Am kommenden Wochenende wird es erste Belastungsspitzen geben."

Klimawandel verstärkt Effekt

"Auch in Oberösterreich fällt eine Zunahme der Ragweed-Allergiker auf", sagt HNO-Arzt Michael Reisinger vom Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz. Die Ausbreitung der Pollen nehme besonders an den Hauptverkehrsverbindungen vom Osten (Niederösterreich und Burgenland) zu. Schätzungsweise reagieren 25 bis 30 Prozent der Pollenallergiker auf Ragweed. Die Pollen des Unkrauts, das vor Jahrzehnten aus Nordamerika eingeschleppt wurde, sind hochallergen.

Neben den klassischen Symptomen wie Augenbrennen und Niesreiz kann Ragweed auch asthmatische Reaktionen auslösen. Die Anzahl der Europäer, die aufgrund von Ragweed-Pollen an Heuschnupfen leiden, könnte sich in nur 35 Jahren verdoppeln, zeigt ein aktueller Bericht des EU-Projekts "Atopica". Die Forscher nehmen an, dass der Klimawandel für zwei Drittel dieses Anstiegs verantwortlich ist. Höhere Ragweed-Pollen-Konzentrationen und eine längere Ragweed-Pollen-Saison könnten auch den Schweregrad der allergischen Symptome verstärken.

Aktuelle Prognosen deuten darauf hin, dass die Ragweed-Saison in den meisten Teilen Europas von Mitte September bis Mitte Oktober andauern wird. Laut HNO-Arzt Reisinger sollten Allergiker in den kommenden Tagen die Informationen des Pollenwarndienstes genau verfolgen. "Natürlich sollte man Ragweedpflanzen, die oft durch Vogelfutter in den eigenen Garten eingeschleppt werden, sofort entfernen." Bereits bei geringen Beschwerden sollte mit einer medikamentösen Therapie (Antihistaminikum) begonnen werden. Zusätzlich seien auch cortisonhaltige Nasensprays empfehlenswert. "Man sollte die Beschwerden keinesfalls ignorieren, da es sonst im schlimmsten Fall zu Asthma kommen kann."

Michael Reisinger, Oberarzt in der HNO-Abteilung der Barmherzigen Schwestern in Linz

Mehr zum Thema