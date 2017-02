Neue Methode zur Messung des Gefäßalters

pepone:

Gelegentlich gibt es in der Apotheke Gratistests, die aber meines Erachtens sinnlos sind!



z. B. Cholesterin – aber es wird nur das gesamte mit einem Schnelltest ermittelt.



Bei einem Blutbild aus dem Labor erfahre ich Gesamt-, LDL-, HDL-Cholesterin und Triglyzeride. Da kann man auch den Quotienten Gesamt- durch HDL-Cholesterin bestimmen, der hat in bestimmten Fällen weit mehr Aussagekraft als das Gesamtcholesterin.



Darum lieber einen g'scheiten Test beim Hausarzt als in der Apotheke.



Ob ein Gratistest bzgl. Gefäße was aussagt darf bezweifelt werden.