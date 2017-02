Mit Radioaktivität gegen Brust- und Nierenkrebs

Neuartige Therapieform aus der Schweiz

Krebs neuartig bekämpfen Bild: OON

Ein Forscherteam der Uni Bern hat einen vielversprechenden Ansatz gefunden, Krebszellen mit radioaktiven Molekülen zu markieren und zu bekämpfen. Damit ließen sich insbesondere häufig vorkommende Krebsarten wie Brust- oder Nierentumore gleichzeitig diagnostizieren und therapieren. Bei der Krebsbehandlung mit der Radionuklidtherapie docken radioaktive Moleküle an Oberflächenstrukturen von Krebszellen an, die bei gesunden Zellen kaum oder gar nicht auftauchen. Dank dieses spezifischen Andockens – wie ein Schlüssel, der in ein ganz spezifisches Schloss passt – lassen sich Krebszellen sichtbar machen oder durch die Strahlung sogar abtöten. Das gesunde Gewebe wird nur minimal belastet.

Es gibt zwei Typen dieser radioaktiven Moleküle: Werden sie beim Andocken in die Krebszelle eingeschleust, spricht man von Agonisten. Es gibt jedoch auch Moleküle, die an der Oberfläche der Krebszellen bleiben und sich dort anreichern – die sogenannten Antagonisten, die sich laut den Schweizer Forschern besser für bestimmte Krebstherapien eignen.

