Soziale Kontakte tun Menschen mit Demenz gut. Bild: colourbox.de Startseite Gesundheit Mehr Therapieangebote bei Demenz Neustart für Tagesklinik und Memory Klinik im Linzer Neuromed-Campus. 24. März 2018 - 04:12 Uhr

Von zehn auf 16 Plätze wurde das Angebot für die Demenz-Tagesklinik im Neuromed-Campus aufgestockt. "Damit reagieren wir auf die Bedürfnisse dieser stark anwachsenden Gruppe", sagt Landesrätin Christine Haberlander. Die modern gestalteten Räume sind laut der kaufmännischen Direktorin Elgin Drda vom Kepler-Universitätsklinikum Linz der letzte, 2,7 Millionen Euro teure, Abschnitt der Altbausanierung an diesem Standort.

Drei Wochen Tagesklinik

"In der Tagesklinik läuft die Demenz-Behandlung über drei Wochen. Wir sprechen aber auch Menschen mit Depressionen an", sagt der zuständige Primar Elmar Kainz. In der sogenannten Memory Klinik können Alzheimer-Patienten Behandlungen in Anspruch nehmen und Diagnosen stellen lassen. Demenz sei laut Kainz die häufigste Krankheit im Alter, 20 bis 30 Prozent der 85-Jährigen seien betroffen. "Es ist auch die Krankheit, die den Menschen am meisten Angst macht, mehr als Krebs", so der Arzt. Vorsorge sei aber möglich. Die Hälfte der Demenz-Fälle ließe sich dadurch verhindern.

Wer mit gutem Gedächtnis alt werden möchte, sollte soziale Kontakte pflegen, sich wöchentlich vier Stunden lang bewegen und sich geistig fit halten (etwa durch Singen, Sprachenlernen, Musizieren).

Stress ist kontraproduktiv und der Mensch sollte nicht zu viel oder zu wenig schlafen. Krankheiten wie Depression, Diabetes sowie Rauchen und zu viel Alkohol sollten vermieden werden. Gesunde Ernährung mit viel Gemüse und Obst dienen ebenfalls der Demenz-Vorsorge. (dh)

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.