Mehr Haare, weniger Potenz

Trumps Haarwuchsmittel Finasterid hat viele unerwünschte Nebenwirkungen

An Haarfülle mangelt es Donald Trump nicht. Nachgeholfen wird mit Chemie. Bild: APA/AFP/MANDEL NGAN

Sein volles Haupthaar verdankt US-Präsident Donald Trump nicht etwa guten Genen, sondern einem Medikament mit dem Wirkstoff Finasterid, wie sein langjähriger Hausarzt Harold N. Bornstein im Gespräch mit der New York Times in der Vorwoche verriet.

Doch ganz so harmlos ist das Mittel nicht: Finasterid greift direkt in den Homonhaushalt des Körpers ein und verhindert, dass Testosteron in den haarschädlichen Botenstoff DHT umgewandelt wird. Die Haarwurzeln von Männern, die anlagebedingt unter Haarausfall leiden, reagieren empfindlich auf DHT und sterben mit der Zeit ab, was zu kahlen Stellen führt. Laut Studien scheint die Wirksamkeit des Mittels gut belegt, der Haarausfall kann bei 90 Prozent der Betroffenen gestoppt werden. Bei jedem Zweiten verdichtete sich das Haar sogar wieder.

Das Mittel, das auch zur Behandlung einer gutartig vergrößerten Prostata eingesetzt wird, hat aber viele unerwünschte Nebenwirkungen, die laut Beipackzettel lauten: verminderte Libido, Impotenz, Erektionsstörungen, Ejakulationsstörungen, Berührungsempfindlichkeit der Brust, Brustvergrößerung und Hautausschlag.

Experten der Arzneizeitschrift "Gute Pillen – schlechte Pillen" beurteilen den Einsatz von Finasterid für den rein kosmetischen Anwendungsbereich als "unverantwortlich".

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 5 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema