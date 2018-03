Risikopatienten sollen jährlich zur Untersuchung, fordern Ärzte. Bild: colourbox Startseite Gesundheit Lungenkrebs: Experten fordern Screening-Progranm Vor allem langjährige, starke Raucher über 55 Jahren sollen regelmäßig zur Kontrolle 16. März 2018 - 00:04 Uhr

Die Früherkennung von Lungenkrebs steht kommende Woche bei einem Symposium in Wien im Mittelpunkt. Experten aus allen beteiligten medizinischen Bereichen fordern schon zuvor die Einführung eines Screening-Programms für Risikogruppen wie starke Raucher. Das Mittel der Wahl wäre demnach ein Scan mit einem Niedrigdosis-Computertomografen, wie Tagungsorganisator Robert Pirker sagt. Einmal jährlich gescreent werden sollten starke Raucher über 55 Jahre, die über 30 Jahre mehr als eine Packung täglich geraucht haben, sowie ehemalige starke Raucher, die erst innerhalb der vergangenen 15 Jahre aufgehört haben.

Wissenschaftlicher Hintergrund sind die Daten einer US-Studie. Der "National Lung Screening Trial" zeige, dass sich die Lungenkrebsmortalität bei starken Rauchern durch ein Niedrig-Dosis-Spiral-CT um 20 Prozent senken lässt. "Aufgrund dieser Ergebnisse empfehlen derzeit bereits mehrere wissenschaftliche Gesellschaften ein Lungenkrebs-Screening von Risikopatienten, und eine diesbezügliche Implementierung läuft in mehreren europäischen Ländern", sagte Pirker von der Universitätsklinik für Innere Medizin im Wiener AKH. Die Vorstellung, dass Lungenkrebs kaum heilbar sei, stimme so nicht. "Wenn ein Lungenkarzinom im Anfangsstadium entdeckt wird, liegt die Fünf-Jahres-Überlebensrate heute bereits bei 90 Prozent", erläuterte Helmut Prosch von der Uniklinik für Radiodiagnostik an der MedUni Wien. Symptome entstehen aber erst sehr spät.

Das Lungenkarzinom ist eine der häufigsten und gleichzeitig die tödlichste Krebsart. In Österreich erkranken jährlich rund 3000 Männer und 1900 Frauen.

