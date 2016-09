Lebenserwartung in der EU erneut gestiegen

80-Jährige leben im Schnitt 9,5 Jahre länger

Frauen leben überall länger. Bild: (Vowe)

Die Lebenserwartung der 80-Jährigen in der EU hat sich von 2004 auf 2014 um mehr als ein Jahr auf 9,5 Jahre erhöht. Wie das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) mitteilte, liegen die Franzosen mit plus elf Jahren an der Spitze. Bulgaren können nur mehr auf weitere sieben Jahre hoffen. Österreicher liegen mit einer Lebenserwartung von 9,5 Jahren auf Rang fünf innerhalb der EU.

Österreich liegt auf Rang fünf

Hinter Frankreich liegt Spanien (10,4 Jahre), Luxemburg (10,1 Jahre) und Italien (zehn Jahre). Am unteren Ende der Lebenserwartungsskala für 80-Jährige befinden sich nach den Bulgaren die Rumänen, Kroaten, Ungarn und Slowaken. In allen EU-Staaten liegt die Lebenserwartung der Frauen über jener der Männer. Nach Geschlechtern getrennt können die 80-jährigen Frauen mit zusätzlich 10,2 Jahren rechnen, die Männer mit plus 8,5 Jahren. In Österreich lautet das Verhältnis plus 10,1 Jahre für Frauen und plus 8,6 Jahre für Männer.

Den höchsten Anteil an 80-jährigen weist Italien (6,5 Prozent) auf, gefolgt von Griechenland, Spanien, Frankreich und Portugal. Österreich liegt mit 5,0 Prozent im Mittelfeld. Den geringsten Anteil weisen Irland, die Slowakei sowie Zypern auf.

