Mit Grippe im Bett. Bild: Reuters
Jetzt kommt die Grippewelle
WIEN. Die Grippewelle setzt ein. Offenbar handelt es sich bei rund vier Fünftel der derzeitigen Erkrankungen um Influenza B. Von nachrichten.at/apa, 09. Januar 2018 - 16:48 Uhr

Darauf lassen die signifikante Zunahme an Nachweisen des Influenza-Virus in klinischen Proben und Ergebnisse der epidemiologischen Überwachung der Anzahl an Neuerkrankungen an Grippe bzw. grippalen Infekten in der vergangenen Woche schließen, wie das Diagnostisches Influenza Netzwerk Österreich am Dienstag mitteilte.

Offenbar handelt es sich bei rund vier Fünftel der Erkrankungen um Influenza B. Solche Viren dominieren auch in vielen anderen europäischen Ländern. Irland, Portugal, Spanien, Frankreich, Schweiz, Schweden, Norwegen, Türkei und Kroatien hätten bereits eine verbreitete Influenza-Virus-Aktivität gemeldet, hieß es.

