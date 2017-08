Für das In-Getränk sollte nur Bioessig verwendet werden, am besten ein Produkt, das weder erhitzt noch gefiltert wurde, empfiehlt die Expertin. Bild: colourbox.de Startseite Gesundheit Jetzt gibt’s Saures, das "Switchel" heißt Essigwasser mit Honig ist das neue In-Getränk – nicht nur für Gesundheitsapostel. 12. August 2017 - 00:05 Uhr

Ein Erfrischungsgetränk mit Essig? Klingt ungenießbar, ist es aber nicht – im Gegenteil. "Essig ist gesund. Er sollte natürlich nicht pur getrunken werden. Es reicht, wenn ein oder zwei Esslöfferl in ein Glas Wasser gemischt werden", sagt Diätologin Verena Baumgartner vom Ordensklinikum Barmherzige Schwestern in Linz. Neu ist diese Erkenntnis nicht. Schon Hildegard von Bingen empfahl Essigwasser zum Anregen der Verdauung. "Grundsätzlich ist es ein altbewährtes Mittel, das kleinere Beschwerden durchaus lindern kann. Leichtes Sodbrennen kann zum Beispiel verschwinden, wenn man sich die basische Wirkung des Essigs zunutze macht."

Außerdem könne Essigwasser die Produktion der Verdauungssäfte anregen. Auch bei wiederkehrenden Blasenentzündungen werde das Gemisch zur Vorsorge empfohlen, weil es eine antibakterielle Wirkung besitzt. Zudem enthalte Essig jede Menge Vitamine und Mineralstoffe.

In den USA schwärmen in diesem Sommer etliche Stars vom Essigwasser, das – mit etwas Ingwer und Honig gewürzt – kurz "Switchel" genannt wird. Popstar Katy Perry verriet erst kürzlich in einem Interview, dass sie sich mit Apfelessig fit halte. "Switchel", bisweilen auch Swizzle oder Switchy, wird die erfrischende Essiglimonade genannt, deren Grundrezept bemerkenswert einfach ist: Auf einen Liter Wasser werden acht Teelöffel Apfelessig und ein etwa daumenkuppengroßes, fein geriebenes Stück Ingwer gegeben, der dank seiner natürlichen Schärfe desinfizierend und entzündungshemmend wirkt. Das Gemisch im Kühlschrank ziehen lassen und durch ein Sieb gießen, fertig ist der Durstlöscher, der noch mit einer Spur Honig oder Ahornsirup verfeinert werden kann.

Multitalent Essig

"Wichtig ist, dass man beim Essig ein Bioprodukt verwendet. Achten Sie beim Kauf darauf, dass der Essig nicht aus einem Saftkonzentrat hergestellt worden ist, sondern ganze Äpfel verwendet wurden. Am besten ist Essig, der nicht erhitzt und gefiltert wurde", erklärt die Diätologin, die im Essig sowieso ein echtes Multitalent sieht. "Mit ihm kann man putzen, entkalken und mit Essigpatscherl kann sogar Fieber gesenkt werden."

New Yorker Switchel

In den USA kursiert folgendes Rezept, das von einem gewissen Dr. Axe stammt. Zutaten: Eine Tasse zerkleinerter Ingwer, 3/4 Tasse Honig, 1/2 Tasse Apfelessig, 2/3 Tasse Zitronensaft, 5 bis 6 Tassen Wasser: Wasser mit Ingwer erhitzen, zwei Minuten kochen, 20 Minuten ziehen lassen. Honig mit Essig verrühren, Zitronensaft in eine Karaffe geben und verrühren. Ingwerwasser durch ein Sieb gießen, umrühren. Warm oder kalt servieren.

