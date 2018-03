Bild: Monkey Business Images Startseite Gesundheit Jeder zweite Österreicher schläft schlecht Weltschlaftag: Der Linzer Neurologe und Schlafexperte Andreas Kaindlstorfer erklärt, was Betroffene dazu beitragen können, um ihre Schlafqualität zu verbessern Von Ulrike Griessl, 16. März 2018 - 03:38 Uhr

Das kennen viele: Zuerst schlummert man beim abendlichen Fernsehen genüsslich ein, zwei Stunden später wacht man auf und schleppt sich ins Bett. Dort angekommen, ist an Schlaf nicht mehr zu denken.

Anderes Szenario: Man schläft wunderbar ein, wacht jedoch gegen zwei, drei Uhr morgens auf, das Gedankenkarussell beginnt sich zu drehen und man liegt eine gefühlte Ewigkeit grübelnd im Bett. Das nervt und schürt die Angst, dass man sich am nächsten Tag wie gerädert fühlt und dass sich dasselbe in der folgenden Nacht wiederholen könnte.

Ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir Menschen im Bett. Doch nicht allen von uns gelingt es, diese Zeit optimal zu nützen, um den Organismus im Schlaf wieder körperlich, geistig und psychisch aufzubauen. Jeder zweite Österreicher behauptet laut einer Studie der MedUni Wien von sich, an Schlafstörungen zu leiden. Doch ab wann spricht man überhaupt von einer Schlafstörung? Stimmt es, dass der beste Schlaf vor Mitternacht ist? Andreas Kaindlstorfer, Leiter des Schlaflabors am Neuromed Campus Linz, beantwortet Fragen zum Thema Schlaf, um das sich viele Mythen ranken.

OÖNachrichten: Wie viel Schlaf braucht der Mensch?

A. Kaindlstorfer: Zwischen sechs und zehn Stunden sind normal. Laut einer Umfrage schläft der Österreicher im Durchschnitt 7,9 Stunden. Säuglinge brauchen natürlich mehr Schlaf, Senioren in der Regel weniger.

Ab wann spricht man von einer Schlafstörung?

Von Schlafstörungen spricht man dann, wenn der Schlaf subjektiv oder objektiv zu kurz oder zu lang ausfällt, zu häufig unterbrochen wird oder wenn die Tagesbefindlichkeit des Betroffenen beeinträchtigt ist. Chronische Schlafstörungen liegen vor, wenn der Betroffene pro Woche drei Nächte nicht richtig schlafen kann und dieser Zustand zwei bis drei Monate anhält.

Ist der beste Schlaf jener vor Mitternacht?

Das ist ein Mythos. Wenn man insgesamt auf seine übliche Schlafmenge kommt, spielt es keine Rolle, wann man zu Bett geht. Die ersten Schlafstunden sind immer von Tiefschlaf geprägt und damit am erholsamsten. Daher muss man sich auch keine Sorgen machen, wenn man in der zweiten Nachthälfte nicht mehr so gut schläft. Ruhe bewahren, ist das Wichtigste.

Bei welcher Temperatur kann man am besten schlafen?

Studien haben gezeigt, dass 18 Grad Celsius die ideale Schlaftemperatur ist.

Ist ein Mittagsschläfchen empfehlenswert, wenn man in der Nacht durchschlafen will?

Gegen 15 bis 20 Minuten ist bei Menschen, die nachts gut schlafen, nichts einzuwenden. Wer länger schläft, kommt in die Tiefschlafphase und fühlt sich nachher eher gerädert als erholt. Wer unter Schlafstörungen leidet, sollte am Tag nicht schlafen.

Fördert Sport am Abend den Schlaf oder putscht er zu stark auf?

Moderate körperliche Aktivität eineinhalb bis zwei Stunden vor dem Zubettgehen ist förderlich für einen guten Schlaf. Dieser Zeitabstand gilt auch für das Abendessen, das zudem leicht ausfallen sollte.

Ist es möglich, vor- oder nachzuschlafen?

Vorschlafen ist unmöglich, aber wenn man in der Nacht zuvor wenig geschlafen hat, ist die nächste meist erholsamer, auch wenn man nicht länger schläft als sonst. Das liegt daran, dass man einen höheren Tiefschlafanteil hat, wenn man erschöpft ist.

Gibt es Tricks, die das Einschlafen erleichtern?

Für Menschen, die keine schwere Schlafstörung haben, reichen einfache meditative Übungen aus den Bereichen Yoga und Autogenes Training, um wieder leichter einzuschlafen. Wenn sich jedoch die Angst, nicht schlafen zu können, schon aufgeschaukelt hat, rate ich unbedingt rasch einen Experten aufzusuchen. Dieser hilft, die negativen Emotionen im Zusammenhang mit den Schlafproblemen in den Griff zubekommen.

Schlafseminar: Der Neurologe Andreas Kaindlstorfer bietet Schlafseminare an. Näheres dazu finden Sie unter www.kainan.at

Schlafstudien

Schlafstörung durch lange Arbeitszeiten: Lange Arbeitszeiten beeinträchtigen den Schlaf. Das hat eine Untersuchung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ergeben, für die im Rahmen von vier europäischen Umfragen insgesamt 50.000 Arbeitnehmer Auskunft über ihre Arbeitsbedingungen gaben. Demnach weist jeder fünfte Beschäftigte, der zwischen 35 und 44 Stunden in der Woche arbeitet, Schlafstörungen auf. Unter Teilzeitarbeitern mit weniger als 19 Wochenstunden ist nur jeder Zehnte betroffen. Mehr als 60 Arbeitsstunden pro Woche enden für jeden Vierten mit Schlafbeschwerden. Schichtarbeit, variable Arbeitszeiten sowie Dienst an Wochenenden oder eine schlechte Planbarkeit der Arbeitszeit wirken sich verstärkend aus.

Schlafmangel verursacht Eheprobleme: Während einerseits die Beziehungsqualität die Art und Weise des Schlafs beeinflusst, wirkt sich andererseits auch ein Schlafmangel auf die Partnerschaft aus. Das hat ein Forscherteam der University of Arizona in einer Untersuchung mit heterosexuellen, kinderlosen Paaren herausgefunden. Vor allem die Männer zeigten sich mit ihren Beziehungen zufriedener, wenn sie ausgeschlafen waren. Durch Schlafstörungen kann rasch ein Teufelskreis entstehen: Schlechter Schlaf führt zu schlechter Stimmung – und dicke Luft in der Beziehung führt zu einer weniger erholsamen Nachtruhe für beide: Männer wie Frauen.

Kinder schlafen im eigenen Zimmer besser: Viele Eltern haben den Eindruck, dass ihre Kinder eher zur Ruhe kommen, wenn sie mit ihnen im gleichen Bett schlafen. Dem ist aber nicht so, sagen Forscher der St. Joseph's University in Philadelphia. Eine Studie mit 29.287 Kindern zeigte: Nachwuchs, der im eigenen Zimmer nächtigt, schläft schneller ein und wacht nachts seltener auf. Kinder, die im Bett der Eltern übernachten, haben dagegen markant öfter Schlafprobleme. Die Studienautorin Jodi Mindell begründet dies so: „Kleine Kinder, die in einem eigenen Zimmer übernachten und dadurch unabhängig von ihren Eltern einschlafen, schaffen es auch, von allein wieder einzuschlafen, wenn sie in der Nacht aufwachen."

