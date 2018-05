Geräusche, visuelle Eindrücke, Berührungen, Gerüche: Hochsensiblen Menschen wird schnell alles zu viel. Bild: colourbox.de Startseite Gesundheit Jeder Fünfte ist zu zart besaitet Hochsensible nehmen Sinnesreize und Emotionen viel stärker wahr als andere. Von Dietlind Hebestreit, 29. Mai 2018 - 05:25 Uhr

Gleißendes Sonnenlicht, Straßenlärm, Handyläuten: Während es den meisten Menschen ganz gut gelingt, mit der Reizüberflutung im Alltag umzugehen, gibt es andere, die damit hoffnungslos überfordert sind.

"15 bis 20 Prozent der Bevölkerung sind Hochsensible", sagt Rolf Sellin, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat – aus persönlicher Betroffenheit heraus. "Ich habe alle Fehler gemacht, die man nur machen kann", erinnert sich der Stuttgarter. Zuerst für sich, dann auch für andere Menschen hat der Architekt eine Methode entwickelt, wie Hochsensible aus ihrem Manko ein Plus machen können. Zu diesem Thema referierte der Therapeut am Wochenende im Bildungshaus Schloss Puchberg.

Hochsensible Menschen agieren nicht nur wie ein Staubsauger für Sinneseindrücke; sie wollen für andere Menschen und für die ganze Welt auch fast immer das Beste. Die hohen Ansprüche an sich selbst und ihre Umwelt sind aber meist zum Scheitern verurteilt. Auch in der Literatur ist dieser Menschenschlag oft auf der Verliererseite. "Das muss nicht sein", meint Sellin, der für diese Menschen eigene Methoden entwickelt hat.

Liebevoll zu sich selbst sein

Weil ihm aufgefallen ist, dass Hochsensible zwar fast immer versuchen, sehr gut zu anderen Menschen zu sein, sich selbst aber oft sehr schlecht behandeln, hat er daraus einen einfachen Schluss gezogen: "Behandeln Sie sich selbst, wie ihren besten Freund." Die Logik, die dahintersteckt, ist bestechend: Warum sollte jemand, der ein guter Zuhörer ist und seine Lieben vorbildlich zu umsorgen weiß, diese guten Eigenschaften nicht für sich selbst anwenden? Eigentlich sei das eine andere Variante des Bibelwortes "Liebe Deinen Nächsten, wie dich selbst", meint Sellin.

Mit sich selbst gut umzugehen, ist aber nur der erste Schritt. Weil Hochsensible in unserer Gesellschaft oft als "anders" wahrgenommen werden, versuchen sie sich meist schon seit Kindertagen anzupassen. Und verlieren dabei den Bezug zu sich selbst. Diese Selbstverleugnung führt oft dazu, dass diese Gruppe von Menschen ein schlechtes Körperbewusstsein hat. Um wieder mehr Bauchgefühl zu entwickeln, empfiehlt Selling verschiedene Arten, sich "zu zentrieren". Eine einfache Übung dazu: Man legt die Hände ganz sanft auf den Bauch und wartet, was passiert. Dass man sich plötzlich viel wohler in seiner Haut fühlt, kam bei dem Seminar in Puchberg für viele Kursteilnehmer unerwartet.

Eine weitere Übung, die beim Konzentrieren hilft: Man stellt sich vor, eine Krake zu sein, deren Arme sich nach den verschiedenen Sinneseindrücken ausstrecken. Wer die Arme einen nach dem anderen gedanklich "einzieht und um die Schultern legt" kann sich auf einen einzelnen Bereich dann besser konzentrieren.

Verletzungen sind für Hochsensible ebenfalls ein wichtiger Bereich, dem Sellin in Puchberg einen eigenen Vortrag widmete. Auch hier gilt es, gut mit sich selbst umzugehen, den Schmerz zuzulassen und bei Gelegenheit aufzuarbeiten. Übrigens sind Hochsensible laut Sellin nicht immer nur die Guten: "Niemand kann so hart und unsensibel sein, wie ein Hochsensibler, der überfordert ist."

Buchtipp: Rolf Sellin: Wenn die Haut zu dünn ist, Kösel-Verlag, 18 Euro

Rolf Sellin, Autor und Therapeut

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.