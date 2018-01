Startseite Gesundheit Herzpatienten sind bei Therapie oft säumig Bei der Versorgung von Herzschwächepatienten kommt es auf die ständige Überwachung und das Kontrollieren von Parametern wie Gewicht, Blutdruck und Herzfrequenz sowie der subjektiven Lebensqualität an. 03. Januar 2018 - 00:04 Uhr

Doch laut einer Studie des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger nehmen nur 50 Prozent der Patienten die notwendigen Medikamente an 80 Prozent der Tage ein.

Lebensstil nicht geändert

In einer anderen Studie des sogenannten CLARIFY-Registers wurden 424 Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit (mit oder ohne Angin-pectoris-Symptomen) fünf Jahre lang beobachtet. Die größten Mängel: Notwendige Ziele bei den Lebensstiländerungen wurden zu selten erreicht, ebenso wie die bei diesen Patienten sinnvolle Senkung der Pulsfrequenz. Nach fünf Jahren war das durchschnittliche Körpergewicht praktisch gleich geblieben. Nur bei 58,5 Prozent der Probanden in Behandlung für Bluthochdruck hatten sich Werte von weniger als 140 mmHg systolisch und weniger als 90 mmHg diastolisch eingestellt, was laut aktuellen Empfehlungen bereits relativ hoch ist.

