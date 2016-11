Herbstzeit ist Fieberzeit

Der Kinder- und Jugendarzt Gerhard Pöppl vom Krankenhaus Kirchdorf erklärt, wie man beim Nachwuchs richtig Fieber misst.

Fiebermessen ist lästig, muss aber im Fall eines grippalen Infektes sein. Bild: Wodicka

Die kältere Jahreszeit ist gleichzeitig Startschuss für Erkältungen und grippale Infekte. "Gehen diese mit Fieber einher, ist vor allem bei Kindern genaues Hinschauen geboten", sagt Primar Gerhard Pöppl, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im Krankenhaus Kirchdorf.

Und das beginne bei den ganz jungen Patienten schon beim richtigen Fiebermessen. Fieber kann laut Pöppl bei Säuglingen und Kleinkindern ganz unterschiedliche Gesichter haben. Manche seien bei 39 Grad Celsius fröhlich und aufgeweckt, andere schon bei 38 Grad sichtbar krank, müde und für nichts mehr zu begeistern. "In letzterem Fall sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen", rät Pöppl. "Wenn man das Fieberverhalten und den üblichen Fieberverlauf seines Kindes einmal kennt, könne man entspannter damit umgehen.

Der Arzt weist darauf hin, dass Fiebermessen nicht gleich Fiebermessen ist. Wichtig sei, dass nicht nur das Thermometer exakt messe, sondern auch die Methode des Messens richtig sei. Dabei sind laut Pöppl einige Punkte zu beachten. "Denn selbst bei modernen Thermometern kann die Messmethode das Ergebnis beeinflussen", sagt der Mediziner.

"Misst man beispielsweise auf der Stirn, muss man bedenken, dass ein Luftzug die Temperatur verändern kann, im Ohr kann das eine Ohrenentzündung tun", so Pöppl. Mit der Achsel sei es auch so eine Sache bei Kindern: Das Thermometer verschiebe sich an diesem Ort relativ leicht.

Am sichersten: rektales Messen

Bleibt also nur die rektale Messung als zuverlässigste Methode – vor allem bei Säuglingen.

So macht man es richtig: Die vorzugsweise flexible und mit einer neutralen Babycreme bestrichene Spitze des Thermometers ein bis zwei Zentimeter in den Po schieben. Dort herrscht die konstanteste Temperatur. "Rektales Fiebermessen ergibt immer eine etwas höhere Temperatur als beispielsweise auf der Stirn oder unter den Achseln", erklärt Pöppl. Dafür entspreche das Ergebnis bei dieser Methode immer der Realität.

