Handy-Spiel liefert Daten für die Demenzforschung

Es klingt einfach: Seekarte einprägen und mit einem Boot den Weg abfahren. Und nach einer guten Reise gibt es beim Spiel "Sea Hero Quest" drei Sterne.

Was für 2,5 Millionen Menschen ein amüsantes Navigations-Spiel auf dem Handy ist, hat der Demenzforschung sehr schnell viele Daten verschafft.

Bisher mangelte es nämlich an Normdaten über die räumliche Orientierung in verschiedenen Altersklassen. Mit den umfangreichen Daten des Handy-Spiels lasse sich nun darauf schließen, welche Orientierungsleistungen in welchem Alter als normal angesehen werden können, sagt der Neurologe Stephan Brandt von der Charite Berlin.

Die Forscher fanden unter anderem heraus, dass 19-Jährige am besten navigieren können, mit 74 Prozent Wahrscheinlichkeit erreichten sie das Ziel. Dagegen sank die Trefferquote auf durchschnittlich 46 Prozent bei den 75-Jährigen. "Im nächsten Schritt kann man das Spiel bei der Diagnose von Demenz einsetzen", sagt Brandt. Demenz wirke sich nicht nur auf den Verlust des Gedächtnisses, sondern auch auf die räumliche Orientierung aus.

Kritik kommt von Josef Kessler von der Uniklinik Köln. Die Orientierung auf dem Handy-Bildschirm sei nicht mit dem Alltag vergleichbar, außerdem spielen Handypraxis und Konzentration eine Rolle.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema