Gesundheits-Piercing "wirkt nicht"

Gegen Kopfschmerzen oder als Unterstützung beim Abnehmen: Spezielle Piercings sollen helfen, gesundheitliche Probleme zu meistern. Eine Ärztin widerspricht.

Das Tragus Piercing (mit der Metallkugel) soll beim Abnehmen helfen. Bild: colourbox.de

Das Konzept klingt verlockend: Um gegen Kopfschmerzen anzukämpfen, soll ein Piercing der innersten Knorpelfalte des Ohrs helfen. Die Idee dahinter ist, dass der entsprechende Akupunkturpunkt gereizt wird und so Kopfschmerz oder Migräne dauerhaft behandelt werden. Genannt wird diese Variante Daith Piercing, die zurzeit in sozialen Netzwerken als ungewöhnliche Gesundheitsbehandlung beworben wird.

Eine zweites Anwendungsgebiet soll das sogenannte Tragus Piercing abdecken, das beim Abnehmen unterstützen soll. Tragus nennt man den kleinen Knorpelteil am Eingang des Gehörkanals. Natürlich sei so ein Piercing nur zur Unterstützung geeignet und ersetze nicht Bewegung und die richtige Ernährung.

Gängige Piercings

"Solche Piercings machen wir in unserem Studio in Linz 80 bis 100 Mal pro Jahr. Doch die Menschen kommen vor allem aus ästhetischen Gründen", sagt Piercer Markus Kellner. Der 42-Jährige kann sich aber gut vorstellen, dass der metallene Körperschmuck sich positiv auswirken kann: "Es wird ein Schmerzreiz gesetzt – wie bei der Akupunktur. Meines Wissens gibt es aber noch keine Studien zu diesem Thema." Problematisch sei der Ansatz auch, weil in Österreich ja eigentlich nur Ärzte heilen dürfen, erklärt der Linzer, der seit 2002 gewerblich Piercings sticht, am Linzer WIFI Kurse abgehalten und in der Steiermark auch Prüfungen abgenommen hat.

Dauerreiz führt zur Gewöhnung

Wenig begeistert von der Idee von Piercings aus Gesundheitsgründen zeigt sich die praktische Ärztin Claudia Westreicher, die seit 20 Jahren sowohl Akupunktur betreibt als auch Piercings sticht. "Ein Piercing kann einen Dauerreiz auslösen, der aber wahrscheinlich zur Gewöhnung führt", sagt die Medizinerin. An eine therapeutische Wirkung glaubt sie nicht. Schließlich setzt die gebürtige Linzerin bei Kopfschmerzen bis zu 17 Akupunkturadeln, ein einzelner Punkt sei dafür einfach nicht ausreichend. Beim Abnehmen sei es zwar möglich, den Heißhunger durch Akupunktur zu lindern, das alleine sei aber sicher zu wenig. "Piercings sind eine Schönheitsgeschichte und haben nichts mit einer Behandlung zu tun. Meines Erachtens bringt das nichts", so die Ärztin.

"Wichtig ist es, bei Piercings steril, sauber und vorsichtig zu arbeiten – besonders, wenn sie einen Knorpel betreffen", sagt Westreicher. Denn der Dauerreiz kann den Knorpel zerstören; komme es zu Entzündungen oder Infekten, sei es gerade an diesen Stellen besonders problematisch.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema