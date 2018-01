Schwierige Pubertät Bild: colourbox.de Startseite Gesundheit Frühe Pubertät belastet die Psyche von Mädchen Bei einigen Mädchen beginnt die Pubertät früher als bei anderen. Das könnte Auswirkungen auf das spätere Leben haben. 05. Januar 2018 - 00:04 Uhr

Einer neuen Studie zufolge erhöhte eine frühe Pubertät bei Mädchen das Risiko für antisoziales Verhalten (Lügen, Betrügen) oder einer Depression – und das sogar noch Jahre später.

"Mädchen, die früh in die Pubertät kommen, tendieren dazu, psychisch anfälliger zu sein als Gleichaltrige", sagt Studienautorin Jane Mendle von der Cornell University in New York. Bisher sei jedoch nicht klar gewesen, ob sich diese Verbindung auch nach der Pubertät zeige. Dies scheint so zu sein: "Mädchen, die früh in die Pubertät kamen, hatten auch Jahre nach der Teenagerzeit höhere Raten an depressiven Symptomen und antisozialem Verhalten als Gleichaltrige", berichtet die Forscherin im Fachblatt Pediatrics.

