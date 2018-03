Den Wald mit allen Sinnen genießen. Bild: colourbox.de Startseite Gesundheit Eintauchen in das Bäume-Meer "Waldbaden" wird trendiger und beliebter Im Pesenbachtal in Bad Mühllacken hat diese Methode Tradition. 21. März 2018 - 00:04 Uhr

Dicke Stämme umarmen, auf dem moosigen Boden liegen und durch die Baumkronen in den Himmel blicken, durch den Wald wandern und die gute Luft einatmen: Was Bewohner in unseren Breiten seit Menschengedenken machen, hat jetzt einen Namen: "Waldbaden" inspiriert Menschen, diese eigentlich sehr einfachen Tätigkeiten zu durchleuchten und ihre wohltuende Wirkung zu hinterfragen.

Die deutsche Stadt Usedom wirbt zum Beispiel für ihren "Heilwald": Das Therapiekonzept umfasst Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, orthopädische Leiden und psychosomatische Erkrankungen.

Während manche der "Naturapotheke Wald" klingende Namen geben, intensivieren die Marienschwestern vom Karmel in Bad Mühllacken einfach das, was sie schon immer getan haben: Sie nützen das Naherholungsgebiet Pesenbachtal für die Gäste ihres Kurhauses. Diese Woche startet das Projekt "Kraft und Energie durch Bäume". Ab Mai wird Interessierten das Thema Waldbaden von Experten nähergebracht (Details im Info-Kasten rechts).

Das Motto für die Gäste lautet ganzjährig: Hinaus in die Natur! "Ob beim Morgengang mit der Fastengruppe oder am Nachmittag mit Schwester Gabriele – jeden Tag geht es ins angrenzende Naturschutzgebiet Pesenbachtal", sagt Betriebsleiterin Elisabeth Rabeder. "Bis vor wenigen Jahren hatte das besondere Angebot noch keinen Namen – gewirkt hat es trotzdem. Gemeinsam versuchen wir in unserem neuen Programm, die heilende Wirkung der Bäume den Menschen näherzubringen und Wertschätzung für den Wald zu vermitteln", so Rabeder. Mit im Boot sind der bekannte Förster und Buchautor Werner Buchberger, Pädagogin Andrea Buchberger sowie Eva Maria Kobler, Business-, Gesundheits- und Naturcoach.

Buchtipps: Werner Buchberger: Waldbaden: Kraft und Energie durch Bäume, Freya Verlag, 16,90 Euro Bettina Lemke: Das kleine Buch vom Waldbaden, Scorpio Verlag, 12,40 Euro

Seminare zum Thema „Kraft und Energie durch Bäume“:

9. Mai und 15. September: Lebensfreude & Gesundheit aus dem Wald (Eva Maria Kobler)

26. Mai und 6. Oktober: Waldbaden 2. Ebene (Werner und Andrea Buchberger)

22. Juni: Heilung für den Wald (Andrea Buchberger)

