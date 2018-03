Blutsauger lauern in der Natur. Bild: dpa Startseite Gesundheit Die wichtigsten Irrtümer über Zecken Die Tiere erwachen aus ihrer Winterstarre. 21. März 2018 - 00:04 Uhr

Jetzt startet die Zeckensaison. Der Österreichische Tierschutzverein hat die wichtigsten Irrtümer über Zecken zusammengefasst:

Zecken sitzen auf Bäumen: Vor allem im bodennahen Bereich auf Gräsern oder Büschen lauern Zecken gerne vorbeigehenden Lebewesen auf und haften sich von dort auf Tier und Mensch. Selbst auf der Liegewiese im Freibad kann man sich Zecken einfangen. Dies gilt ebenso für Parks und Gärten in Städten.

Zecken einfach rausdrehen: Öl, Klebstoff oder Benzin sind nicht zur Zeckenentfernung geeignet. Dabei entleeren die Tierchen oftmals ihren Darm und die Giftstoffe gelangen so in das Blut des Menschen. Am besten, man benutzt eine feine Pinzette oder eine Zeckenzange, mit der man die Zecke vorsichtig entfernt. Wichtig ist dabei, die ganze Zecke noch lebend zu entfernen und sicher zu entsorgen.

Zecken sind nur im Sommer aktiv: Der optimale Temperaturbereich liegt bei 7 bis 25 Grad. Somit muss man von Mitte März bis Ende Oktober mit Zecken rechnen. Selbst im Winter, wenn es mehrere Tage sehr warm ist, können Zecken aktiv werden.

Borreliose-Impfung: Es gibt keine Impfung gegen Borreliose. Die gängige Zeckenimpfung schützt lediglich gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).

Morgen fahre ich zum Arzt: Eine Zecke sollte so schnell wie möglich entfernt werden. Man sagt, dass eine Borrelioseinfizierung innerhalb der ersten sechs Stunden ausgeschlossen werden kann, weil die Zecke noch nicht genug Nahrung zu sich genommen hat.

Einmalige FSM-Impfung ist genug: Der überwiegende Teil der Österreicher wurde zwar irgendwann einmal geimpft, mit der rechtzeitigen Auffrischung hapert es aber.

