Die seltene Krankheit der kleinen Emma

Nach einer wahren Odyssee durch Krankenhäuser bekam die Erkrankung von Emma Gadermayr, 7, aus Gramastetten einen Namen: "CDKL 5".

Emma braucht Tag und Nacht die Hilfe ihrer Familie. Bild: privat

Als Emma 2010 geboren wurde, schien das Glück der Familie Gadermayr aus Gramastetten perfekt. Mama Gisela, Papa Christoph und Schwester Sophie freuten sich über den Familienzuwachs. Doch der unbeschwerte Zustand sollte nicht lange anhalten. Mit fünf Wochen begann die kleine Emma am ganzen Körper zu zittern. Im Krankenhaus wurde eine Epilepsie diagnostiziert.

Da die Geburt aber sehr komplikationslos verlief, konnte ein Geburtsfehler ausgeschlossen werden. Eltern und Ärzte begaben sich auf die Suche nach dem Grund für Emmas Anfälle, die teilweise bis zu 20 Minuten und bis zu sieben Mal am Tag kamen und teilweise lebensbedrohlich waren. "Keiner konnte sich erklären, woher das kam. Wir suchten Hilfe in Linz, Wien, Salzburg und Rosenheim. Es war eine Odyssee", schildert die ausgebildete Krankenschwester Gisela Gadermayr.

Weltweit 1000 Betroffene

Erst nach eineinhalb Jahren bekam die Krankheit der kleinen Emma einen Namen. Der aus Linz stammende Genetiker Markus Hengstschläger fand mit einem Test heraus, dass das Kind an einem sehr, sehr seltenen Gendefekt namens CDKL 5 leidet. Erkrankte sind neurologisch schwer beeinträchtigt, können weder gehen, noch sprechen und brauchen auch für alle anderen alltäglichen Tätigkeiten wie Trinken und Essen Hilfe. Weltweit gibt es rund 1000 betroffene Kinder, in Österreich haben die Gadermayrs mit fünf Familien Kontakt. "Wahrscheinlich gibt es aber viel mehr Betroffene, aber weil die Krankheit so selten ist, wird diese Diagnose oft erst gar nicht in Betracht gezogen", erklärt Christoph Gadermayr.

Seine Frau Gisela hat ihren Beruf aufgegeben und widmet sich der heute siebenjährigen Emma. "Ich schlafe jede Nacht bei ihr, um reagieren zu können, falls ein epileptischer Anfall kommt. Außerdem schreit sie abends oft viele Stunden und braucht enorme Zuwendung. Zudem hat sie leider extreme Schlafstörungen und autistische Züge."

Die Tage im Hause Gadermayr drehen sich um Emma, die morgens angezogen und gewaschen wird. Das Essen muss stets püriert werden. Nach den Stunden im Kindergarten geht Mama Gisela mit der kleinen Emma, die im Kinderwagerl sitzt, spazieren. Die 17-jährige Schwester Sophie und Papa Christoph helfen tatkräftig mit. "Zähneputzen geht mit mir leichter, und das wöchentliche Schwimmen im Hallenbad genießen wir zu zweit", erzählt er.

Das Schicksal hat das Ehepaar Gadermayr zusammengeschweißt. "Emma ist unser Sonnenschein", sagen die beiden, die mit ihrer Tochter zahlreiche Therapien machen, die anzuschlagen scheinen. "Emma krabbelt und beginnt sich aufzuziehen. Ein Fortschritt, den wir niemals zu hoffen wagten."

In Kürze wird Emma zur Schuleinschreibung kommen. "Wir blicken voll Hoffnung in die Zukunft und sind weltweit mit Ärzten vernetzt, die sich in dieser Sache engagieren. Für diesen Zweck haben wir auch unseren Verein ,CDKL 5 Austria‘ gegründet."

Der Gen-Defekt

Das CDKL 5 Gen enthält Anweisungen zur Produktion von Proteinen, die zur Entwicklung beziehungsweise zur Steuerung unseres Gehirns notwendig sind. Bei einem Defekt dieses Gens kommt es zu einer fehlerhaften Produktion der Proteine. Dies äußert sich unter anderem in epileptischen Anfällen und Entwicklungsrückständen.

Der Verein „CDKL 5 Austria“ macht sich dafür stark, dass die Forschung vorangetrieben wird.

