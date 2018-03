(Symbolbild) Bild: Wodicka Startseite Gesundheit Das blaue Wunder im Bett wird 25 Jahre Am 27. März 1998 kam der Wirkstoff Sildenafil als Viagra in den USA auf den Markt. 20. März 2018 - 00:04 Uhr

Vor 25 Jahren waren Pharmaforscher der Firma Pfizer eigentlich auf der Suche nach einem Medikament gegen Bluthochdruck. Doch als Minenarbeiter in England den Wirkstoff in einer Studie testeten, traten unerwartete Nebenwirkungen zutage: Die Männer berichteten, durchaus erfreut, das Mittel verschaffe ihnen häufiger und längere Erektionen.

"Das war der Durchbruch", erinnert sich der Chemiker David Brown an den Moment, an dem seine Kollegen das Potenzial des Zufallsfundes noch gar nicht sahen. Fünf Jahre später, am 27. März 1998, kam der Wirkstoff Sildenafil unter dem Markennamen Viagra in den USA auf den Markt.

Ein halbes Jahr später war sie auch in Europa erhältlich. Seitdem hat die kleine blaue Tablette das Sexleben von zahlreichen Männern – und Frauen – weltweit verändert: Mehr als 64 Millionen Männer schluckten bisher insgesamt über drei Milliarden Pillen, berichtet Pfizer. Das Unternehmen machte Milliardengewinne.

Heute sprechen Experten vom "Viagra-Effekt" – denn mit dem Aufkommen der Tablette trauten sich Männer erstmals im größeren Umfang über ihre Probleme im Bett zu sprechen.

Aus dem Problem Impotenz – für viele Betroffene mit sozialem Stigma und dem Makel des "Nicht-Könnens" versehen – wurde nun sachlicher die Erektile Dysfunktion. Ein medizinischer Fachbegriff, mit dem irgendwie einfacher umzugehen war.

Günstigere Konkurrenzprodukte

Mittlerweile gibt es bereits diverse Konkurrenzprodukte mit ähnlich wirkenden PDE-5-Hemmern, sowie eine Vielzahl von Generika – seit 2013 ist der Patentschutz für Viagra in Europa ausgelaufen, Ende 2017 auch in den USA.

Das versetzte den Produkten, die nicht von der Krankenkasse erstattet werden, einen weiteren Aufschwung: Denn während das Original je nach Dosierung um die 20 Euro pro Tablette kostet, ist der "Nachbau" schon für etwa fünf Euro zu haben.

