Das Leben feiern

Die Diagnose Krebs schockiert. Wenn (fast) alles ausgestanden ist, berichten aber viele Patientinnen von positiven Erfahrungen. So auch jene sieben Frauen, die von der Fotografin Sabine Starmayr zum Shooting eingeladen wurden. „Feiert das Leben“, lautet die Botschaft.

Ingrid Streissl (58) aus Gleink fühlt sich mental stärker als vor der Diagnose Brustkrebs. Bild: Sabine Starmayr

Mit den Fotos möchte ich den Frauen Mut machen“, sagt Sabine Starmayr, Fotografin in Leonding (starmayr.com). Gemeinsam mit der Krebshilfe Oberösterreich hat sie sieben „Cancer Survivors“ zum Fotoshooting eingeladen. So wie Martina Schwaiger (46) aus Garsten. Vor einem Jahr erhielt sie die Diagnose Brustkrebs. „Jetzt geht’s mir aber wieder gut, ich habe alles überstanden. Auch in meinem Leben hat sich viel geändert. Ich war ein ängstlicher Typ und bin jetzt viel offener geworden“, sagt Schwaiger. Das Fotografieren habe ihr „voll getaugt“ und viel Selbstvertrauen gegeben. „So sehr, dass ich anschließend vier Stunden Selfies geschossen habe.“

Auch Ingrid Streissl (58) aus Gleink fühlte sich toll beim Fotoshooting. „So aufgebrezelt bin ich sonst nie!“ Sie erfuhr 2014, dass sie Brustkrebs hat. „Ganz ausgestanden ist es nicht. Ich bin körperlich sicher schwächer geworden, mental aber stärker.“

Dragica Krizanac (43) aus Steyr genießt heute jeden Tag wie ein Geschenk. Sie hat bereits 2010 einen Knoten in der Brust entdeckt. Erst 2012 war aber klar, dass es Brustkrebs ist. „Das war ein Schock und ich wollte ihn sofort entfernt haben“, erinnert sie sich. Für ihre Kinder (6 und 9 Jahre) wollte sie es schaffen. Und das hat sie auch. „Diese Krankheit hat nicht nur Negatives. Sie macht mich stärker. Ich bin reifer geworden“, sagt die 43-Jährige und schwärmt vom Fotoshooting. „Die Botschaft ist, dass es weitergeht. Feiert das Leben“, sagt sie.

„Es war so toll, ich würde es gleich wieder machen“, sagt Sonja Kitzmüller (45) aus Linz nach dem Fototermin. Bei ihr wurde 2011 Darmkrebs diagnostiziert. „Ich hatte Bestrahlungen, Chemotherapie, Operation und wieder Chemo. Heute – fünf Jahre später – geht es mir sehr gut“, sagt sie. Sie sei auch gerade wieder ins Arbeitsleben eingestiegen. „Und ansonsten mache ich, was mir Spaß macht. Wie zum Beispiel diese Fotos.“

Richtig stolz sei sie nach dem Fotoshooting gewesen, sagt Renate Melem (59) aus Steyr. Als sie 2014 die Diagnose Zungengrundkrebs erhielt, war sie gefasst. „Ich wusste es bereits und dachte mir: Krebs ja, aber sterben werde ich nicht.“ Ihre Angehörigen hätten mehr gelitten als sie selbst. „Heute geht es mir gut“, so die 59-Jährige. Die Krankheit habe nicht nur Negatives gebracht. „Ich mach’ mir keinen Stress mehr.“

Barbara Neissl (49) aus Linz hat einen langen Leidensweg hinter sich. Bereits 2007 wurde bei ihr Brustkrebs festgestellt, es folgten Metastasen auf der Leber und in den Knochen. „Ich habe mich für eine Infusionstherapie entschieden, alle drei Wochen im Spital und einmal im Monat beim Hausarzt – für den Rest meines Lebens“, erzählt sie. Neissl hat gelernt, damit umzugehen. „Ich lebe im Jetzt und genieße jede Minute“, sagt die 49-Jährige. „Der Termin im Fotostudio hat mir viel Kraft und Motivation gebracht.“

Für Andrea Vagon (34) aus Pram war es bereits das zweite Mal. Vor zwei Jahren – damals mit Glatze – wurde sie schon von Sabine Starmayr fotografiert. Der jungen Brustkrebs-Patientin geht es heute gut. „Bei den letzten Untersuchungen war nichts zu sehen. Ich hoffe, es bleibt so.“

