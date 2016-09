Darmkrebs ein Schnippchen schlagen

Mit einer Vorsorge-Koloskopie lassen sich Polypen bereits entfernen, bevor sie sich zu Tumoren entwickeln. Die Untersuchung ist ab dem 50. Geburtstag jetzt überall gratis.

Vor Darmkrebs kann man sich oft durch Vorsorge schützen. Bild: colourbox.de

Jeder hat es selbst in der Hand: Wer ab 50 alle zehn Jahre zur Darmkrebsvorsorge geht, kann in vielen Fällen die Entstehung von Krebs in dieser sensiblen Region verhindern. Weil das derzeit erst drei Prozent der Zielgruppe machen, investiert die OÖ Gebietskrankenkasse 1,7 Millionen Euro in diesen Vorsorge-Zweig. "Deshalb können Vorsorge-Darmspiegelungen jetzt auch bei niedergelassenen Chirurgen und Internisten durchgeführt werden", sagt OÖGKK-Obmann Albert Maringer.

"Die Darmspiegelung hat keinen guten Ruf. Ich höre von Patienten nach der Untersuchung aber immer wieder, dass sie sich keine Sorgen hätten machen müssen, wenn sie gewusst hätten, wie harmlos das Ganze ist", sagt Edgar Zauner, Fachgruppenobmann-Stv. Chirurgie.

Wurstigkeits-Spritze

Der Mediziner erklärt, was einen Patienten bei einer Darmspiegelung, auch Koloskopie genannt, erwartet: Der erste Schritt ist immer ein ausführliches Gespräch. Zur Vorbereitung darf der Patient einige Tage vor der Untersuchung keine ballaststoffreichen Speisen (Salat, Gemüse, Müsli, ...) essen. Einen Tag davor nimmt er ein Abführmittel, damit der Darm sauber ist. Meist lassen sich die Betroffenen vor der Koloskopie eine sogenannte "Wurstigkeits-Spritze" geben, damit sie von der Behandlung nichts mitbekommen. In den Darm wird ein daumendicker, biegsamer Schlauch eingeführt. Der Darm wird eventuell mit Gas etwas "aufgeblasen". An der beweglichen Spitze des Schlauches ist eine Kamera befestigt, das Bild wird auf einen Monitor übertragen. So können Schleimhaut-Wucherungen, die sich im Lauf der Jahre zu Krebs entwickeln könnten, erkannt werden. Der Schlauch ist dick genug, dass Arbeitsgeräte durch ihn eingeführt und damit die Polypen entfernt werden. Das tut nicht weh, weil die Darmschleimhaut unempfindlich ist.

Ein CT vom Dickdarm

Eine Alternative ist ein Computer-Tomographie des Dickdarms, die jedoch vom Patienten selbst bezahlt werden muss. Der Nachteil: Wenn Polypen entdeckt werden, muss dann doch eine Koloskopie gemacht werden, um sie herauszuschneiden. Außerdem sind flache Schleimhaut-Wucherungen nicht so gut zu erkennen und können leichter übersehen werden.

Jedes Jahr sterben in Österreich 2000 Menschen an Darmkrebs. Von der Erkrankung betroffen sind 56 Prozent Männer und 44 Prozent Frauen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema