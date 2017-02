Auf den Boden! Krabbeln für die Fitness

Linzer Physiotherapeut hat ein Trainingsprogramm entwickelt, das sowohl Körper als auch Gehirn trainiert.

Wer an einer Nia-Stunde teilnimmt (in Linz: im Panta-Chorei-Studio), begibt sich am Schluss immer auf den Boden.

Wer fit sein will, krabbelt neuerdings wie ein Baby auf dem Boden. Die natürlichen Bewegungsabläufe trainieren nämlich Muskeln, von denen viele gar nichts wissen. Außerdem stimuliert Krabbeln das Gehirn. In den USA und China gilt das "Crawling" bereits als großer Fitnesstrend.

Ein Trend, von dem der Linzer Physiotherapeut und Tänzer Johannes Randolf gar nichts wusste. "Ich kenne die Boden-Kombinationen aus dem zeitgenössischen Tanz. Und weil die Physiotherapie oft zu langweilig war, wollte ich mit meinen Patienten etwas anderes machen", sagt Randolf. Sein Buch "Krabble!" (edition a, 21,90 Euro) erscheint heute. Darin beschreibt er detailliert das Krabbel-Workout.

"Das Krabbeln ist eine komplette Perspektivenänderung und koordinativ eine echte Herausforderung", sagt Randolf. In kurzer Zeit kann mit seinem Programm der gesamte Körper trainiert werden. "In unserem Alltag gebrauchen wir viel unsere Beine, den Oberkörper aber nicht. Vor allem jene, die viel sitzen oder stehen", sagt der Physiotherapeut und erklärt: "Die Wirbelsäule wird stabil, wenn die diagonalen Muskelketten des Körpers funktionieren, also zwischen linker Schulter und dem rechten Bein und umgekehrt. Das wird beim Krabbeln trainiert." Die medizinische Forschung hat zudem nachgewiesen, dass beim Krabbeln Impulse an das Gehirn gesendet werden. "Das bringt eine bessere Merkleistung und ein geringeres Demenzrisiko", sagt Randolf.

Kraft durch Boden-Übungen

Krabbeln und Kriechen kennt man auch in anderen Trainings, etwa Capoeira, Feldenkrais, Yoga oder in manchen Kampfsportarten. "Die Bewusstheit in diesen Bereich wird mehr, und ich finde es gut, wenn die Fitnessindustrie das aufgreift", sagt Nia-Trainerin Ann Christiansen, die kürzlich im Bewegungsstudio Panta-Chorei in Linz zu Gast war (siehe Interview). "Also hinunter auf den Boden, das ist die Lösung. Die Kraft, die man hier bekommt, ist optimal."

3 Fragen an ... Ann Christiansen, Nia-Pionierin

Die gebürtige Schwedin ist 50 und unterrichtet Nia in Hamburg. Nia ist eine Bewegungsform, die Kampfkünste, Tanz und Körpertherapie vereint.

1. Sie waren einst Leistungsschwimmerin. Wie kommt man da zu Nia?

Ja, ich war mit 25 Weltmeisterin. Eine Freundin hat mich 1996 dann auf Nia aufmerksam gemacht und ich absolvierte die Ausbildung in den USA. Diese Körper-Seele-Programme waren damals ganz neu. 1998 war ich die erste, die barfuß im Fitness-Studio stand.

2. Die Krabbel-Übungen, wie sie derzeit modern sind, hat Nia schon immer im Programm. Warum?

In jeder Nia-Stunde gibt es am Ende dieses Floorplay. Wir spielen auf dem Boden mit den Bewegungen, so wie die Babys das lernen – mit den Händen wedeln, sich drehen, krabbeln, aufsitzen. Das Kriechen bereitet die Muskeln fürs Aufrechtstehen vor, die Gelenke werden geölt, stimuliert, gestärkt. Die Kraft kommt aus der Bewegung auf dem Boden.

3. Haben Sie einen Fitness-Tipp für unsere Leserinnen und Leser?

Begeben Sie sich fünf bis 20 Minuten am Tag auf den Boden. Lesen Sie ein Buch am Boden in Bauchlage und machen Sie dabei Froschbeine. Gehen Sie mit Ihren Enkeln oder Kindern auf den Boden zum Spielen. Und schaffen Sie in Ihrer Wohnung eine Sitzecke mit Polstern.

