5 Dinge, die glückliche Menschen morgens machen Ob ein Tag gut oder schlecht wird, entscheidet sich oft schon in der Früh. Man kann aber allerhand tun, um dem Glück auf die Sprünge zu helfen. Von Valerie Hader, 20. März 2018 - 00:04 Uhr

Es gibt Menschen, die haben schon morgens gute Laune und ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Und dann gibt es welche, die sich beim Weckerklingeln am liebsten wieder die Decke über den Kopf ziehen und nach einem schnellen Kaffee zur Arbeit hetzen. Welcher Tag wohl besser läuft? Die OÖN haben Psychiater Werner Schöny gefragt, was glückliche Leute schon in der Früh richtig machen:



1. Glückliche Menschen sind dankbar

"Glück ist in hohem Maß Einstellungssache", sagt der Linzer Psychiater und Vorstandsvorsitzender von pro mente Österreich Werner Schöny. "Wer lernt, mit seiner Situation zufrieden zu sein und nicht immer auf die Dinge zu schielen, die fehlen, ist schon ein gutes Stück weit auf dem Weg zum Glück." Warum sich also nicht beim Aufstehen kurz ein paar Dinge ins Bewusstsein rufen, für die man dankbar ist: Dafür dass man gesund ist zum Beispiel, für den Partner neben sich im Bett oder auch für die neuen Schuhe ... "Es gibt immer etwas, wofür man dankbar sein kann", sagt Schöny.

2. Glückliche Menschen bewegen sich

Das muss nicht die schweißtreibende Joggingrunde oder stundenlanges Training sein: Schon ein kurzer Spaziergang wirkt sich erwiesenermaßen positiv auf Körper und Geist aus. Bewegung fördert auch die Kreativität und bringt den Kreislauf in Schwung. Und nicht zu vergessen: Das gute Gefühl, das sich einstellt, wenn man schon in der Früh aktiv war.

3. Glückliche Menschen frühstücken

Ob es der Duft von frischem Kaffee ist oder der Geschmack eines knusprigen Honigsemmerls: Wie eine britische Studie gezeigt hat, sind Menschen, die morgens etwas essen, ausgeglichener und freundlicher – und somit insgesamt glücklicher. Was dabei auf den Tisch kommt – oder wie viel – spielt allerdings keine Rolle, ist Werner Schöny überzeugt. "Es geht im Grunde darum, sich selbst bewusst etwas Gutes zu tun und sich auch die Zeit dafür zu nehmen", sagt er. "Ganz egal, ob man nur einen Tee genießt und dabei in Ruhe seine Zeitung liest."

4. Glückliche Menschen machen schöne Pläne

"Glück hat auch mir Vorausschau zu tun", sagt Werner Schöny. In der Früh habe ich Zeit, meinen Tag in eine gute Richtung zu lenken und an die Dinge zu denken, auf die ich mich freue. "Aber keine zu hohen Ziele setzen, denn wenn diese unerreichbar sind, wird man immer unzufrieden bleiben."

5. Glückliche Menschen bemühen sich jeden Tag neu

Glück fällt einem nicht jeden Tag so einfach in den Schoß – doch man kann es trainieren, sagt Werner Schöny. "Zum Beispiel, indem man sich angewöhnt, bewusst das Gute zu sehen – und nicht automatisch immer gleich das Schlechte. Und so entsteht dann mit der Zeit ein Zustand der Zufriedenheit, den man Glück nennt." Und noch etwas ist es wert, an seiner Glückfähigkeit zu arbeiten: "Menschen, die fröhlich sind, strahlen das aus. Und das fällt letztlich auf sie zurück: Denn mit positiven Menschen ist man gern zusammen, grantige Leute meidet man meist lieber, denn die vermiesen einem selbst die Laune."

