Gewinnen Sie Freikarten für das ABBA-Musical

ABBA-Doubles gesucht! Laden Sie Ihr Foto hoch und gewinnen Sie Tickets für das ABBA-Musical "Thank you for the music" am 23. Februar.

Gewinnen Sie Freikarten für das ABBA-Musical Bild: (Cofo)

Dieses Jahr feiert der ABBA-Welthit "Waterloo" 45. Geburtstag. Am 23. Februar macht das ABBA-Musical "Thank you for the music" Station im Linzer Brucknerhaus.

Die OÖNachrichten verlosen 3 x 4 Tickets für die besten ABBA-Doubles der Faschingssaison. Laden Sie Ihre Fotos hoch. Die besten Bilder werden in den OÖN und auf nachrichten.at veröffentlicht.