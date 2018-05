Zwei Tote auf offener Straße in Wien gefunden

WIEN. Ein Mann und eine Frau wurden am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr tot auf einem Gehsteig in Wien liegend aufgefunden.

Bild: Weihbold

Zeugen hatten den Notruf verständigt. Sie gaben an, dass in der Rienößlgasse im Wiener Bezirk Wieden mehrmals geschossen worden war, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Zwei Zeugen sagten unabhängig voneinander aus, dass der Mann zuerst auf die Frau geschossen habe und dann auf sich selbst. Die Rettung war mit mehreren Teams in der Rienößlgasse, für die beiden kam aber jede Hilfe zu spät.

Die Waffe wurde sichergestellt. Unklar war zunächst, wer die beiden Toten waren und in welchem Verhältnis sie zueinander standen. Gegen Mittag lagen die Leichen noch auf der Straße, die von der Polizei abgesperrt wurde. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mord und Selbstmord.

Seit Anfang des Jahres wurden alleine in Wien bereits 15 Morde begangen. Besonders großes Entsetzen hatte der Mord an einem siebenjährigen Mädchen am 11. Mai ausgelöst, der Tatverdächtige Robert K. (16 Jahre) wurde mittlerweile nach Linz überstellt.

