Zwei Messertote in Wien - Ehemann wird einvernommen

WIEN. Zwei Menschen sind in den vergangenen Tagen in Wien durch Messerstiche getötet worden. Im Fall der erstochenen 43-Jährigen in Favoriten soll am Freitag der tatverdächtige 61-jährige Ehemann einvernommen werden.

Eine 43 Jahre alte Frau wurde am Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Favoriten getötet. Bild: APA

Die Rumänin war am Donnerstagnachmittag in der Wohnung der Familie am Arthaberplatz von den beiden volljährigen Töchtern blutend und mit schweren Stich- und Schnittverletzungen gefunden worden (die OÖN haben berichtet). Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Ehemann wurde noch in der Wohnung als Verdächtiger festgenommen. Er hatte sich zunächst nicht zur Tat geäußert.

Im zweiten Fall eines getöteten 32-jährigen Taxlers finden nun Einvernahmen im Umfeld des Opfers statt. "Hier gibt es noch keinen konkreten Tatverdächtigen", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Auch die Spurenauswertung in der Wohnung des gebürtigen Türken in der Lienfeldergasse ist noch nicht abgeschlossen.

