Zahlreiche Lawinenabgänge in Österreich

In Obertauern wurden drei Skifahrer verschüttet, in Kärnten rettete eine 40-Jährige ihre Angehörigen aus den Schneemassen. Die Lawinengefahr ist aufgrund der Niederschläge in weiten Teilen Österreichs erheblich.

Lawinenabgang in Obertauern - Drei Verschüttete

Bei einem Lawinenabgang in Obertauern in Salzburg sind am Freitagnachmittag drei Wintersportler verschüttet worden. Eine Gruppe von fünf Slowenen hatte kurz vor 14.00 Uhr im Bereich des Zehnerkars im freien Gelände das Schneebrett offenbar selbst losgetreten. Drei von ihnen wurden mitgerissen und verschüttet, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Helfer der örtlichen Bergrettung und der Alpinpolizei konnten alle drei Verschütteten aus den Schneemassen befreien. Laut Maria Riedler, der Sprecherin der Bergrettung, hat sich der Lawinenabgang auf der Hinterseite des Zehnerkars in einer steilen Rinne ereignet. Als die Helfer der Bergrettung eintrafen, seien die drei Slowenen von ihren unversehrten Kameraden bereits geborgen worden. Zwei der Männer waren demnach vollkommen verschüttet, einer nur teilweise. Einer der beiden Schwerverletzten musste unter Reanimation mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen werden.

Das Schneebrett hatte eine Breite von etwa 350 bis 400 Meter. Die Abrisshöhe der Lawinebetrug laut Bergrettung 30 bis 50 Zentimeter, im Hang selbst sei aber viel Triebschnee der vergangenen Tage. Die Lawinengefahr war auch nach dem Abgang so groß, dass die rund 15 Helfer der Bergrettung mit dem Hubschrauber wieder ausgeflogen werden mussten.

Steiermark: Tourengeher 300 Meter mitgerissen

Zwei Tourengeher, ein 53-jähriger aus Kumberg bei Graz sowie ein 57-jähriger aus dem Bezirk Weiz, waren am Vormittag gemeinsam auf den Rauschkogel im obersteirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aufgestiegen. Gegen 10.45 Uhr fuhren sie wieder ab und kamen in eine Rinne. Dort löste der jüngere der beiden - er fuhr voraus - ein Schneebrett mit etwa 500 Meter Länge. Die Schneemassen rissen ihn etwa 300 Meter mit.

Der Kumberger wurde teilweise verschüttet und blieb am Rande des Lawinenkegels liegen, schilderte Alpinpolizist Gerhard Rieglthalner. Sofort begann sich der Skisportler selbst auszugraben und auch sein Begleiter fuhr zu ihm, um zu helfen.

Die Bergrettung stieg schließlich auf und brachte den Mann mit einem Akja vom Berg. Der 53-Jährige wurde in das LKH Graz geflogen. Äußerlich waren zwar keine Verletzungen zu erkennen, aber es bestand der Verdacht auf innere Verletzungen.

Kärnten: Slowenin rettete verschüttete Männer

Drei Variantenfahrer aus Slowenien sind am Freitag abseits der Pisten am Mölltaler Gletscher in Kärnten in eine Lawine geraten. Ein 52-Jähriger wurde verschüttet, sein 20-jähriger Sohn teilweise ebenso. Die 40 Jahre alte Cousine des 52-Jährigen schlug Alarm und befreite ihre Angehörigen aus den Schneemassen, berichtete die Polizei. Die beiden Männer blieben unverletzt.

Bei der Einfahrt in das freie Gelände hatten die Skifahrer eine Absperrung und ein blinkendes Warnlicht ignoriert. Der 52-Jährige fuhr als erster in den Hang ein, sein Sohn folgte. Da ging die Lawine ab. Beide Männer lösten ihren Airbag aus, der 20-Jährige blieb dadurch an der Oberfläche. Sein Vater wurde trotzdem verschüttet.

Die 40-Jährige half zuerst dem 20-Jährigen, dann ortete sie ihren Cousin mittels Verschütteten-Suchgerät. Ihn holte die Frau nach etwa 15 Minuten aus einer Tiefe von etwa 1,5 Metern an die Oberfläche. Er war bei vollem Bewusstsein, lediglich leicht unterkühlt. Die Gruppe fuhr selbstständig zurück ins Tal.

Kleinwalsertal: Snowboardfahrer löste Lawine aus

Ein 43 Jahre alter Snowboardfahrer aus Deutschland ist am Freitagvormittag im Kleinwalsertal von einer Lawine verschüttet worden, die er vermutlich selbst ausgelöst hatte. Er konnte leicht verletzt und unterkühlt nach kurzer Zeit geborgen werden.

Der Tagesausflügler war vollständig verschüttet worden, hatte aber in der Lawineso viel Spielraum, dass er selbst von seinem Handy aus die Rettungskräfte alarmieren konnte, berichtete die Polizei. Sein vier Jahre jüngerer Bruder war mit Skiern vorausgefahren und hatte vom Lawinenabgang nichts mitbekommen. Nach der Bergung des Verunglückten war zunächst unklar, ob auch der Bruder erfasst worden war. Als sich dieser dann später meldete, konnte die Suchaktion beendet werden, für die auch ein Hubschrauber eingesetzt worden war.

Das Brüderpaar war im Skigebiet Ifen auf die sogenannte Kellerlochabfahrt eingefahren, die zu diesem Zeitpunkt gesperrt war. Der leicht verletzte Snowboarder wurde in ein Krankenhaus in Deutschland eingeliefert.

Link: Der Lawinenwarndienst des Landes OÖ informiert über Lawinengefahr

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema