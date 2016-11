"Wir sind gerüstet": Antiterror-Übung mit 800 Soldaten

MARIA ENZERSDORF. An einer Antiterror-Übung in Niederösterreich nehmen diese Woche 800 Soldaten und 50 Polizisten teil. Auch gepanzerte Transportfahrzeuge und zwei Hubschrauber kommen zum Einsatz.

"AEGIS 16 - Schutz kritischer Infrastruktur" in Maria Enzersdorf Bild: Hans Punz (APA/HANS PUNZ)

Als Reinigungskraft getarnt gelangt ein IS-Kämpfer auf das EVN-Areal in Maria Enzersdorf, wirft eine "schmutzige" Bombe, um patrouillierende Sicherheitskräfte abzuschütteln, und flüchtet in ein Gebäude: Wie der fiktive Terrorist im Zusammenspiel von Polizei und Bundesheer überwältigt wird - Einsatzkräfte seilten sich dabei von einem Hubschrauber auf das Dach ab -, wurde am Mittwoch präsentiert.

Unter dem Titel "AEGIS 16" (ein Begriff aus der griechischen Mythologie: Schutzschild der Göttin Athene, Anm.) proben unter anderem 550 Kadersoldaten und 250 Grundwehrdiener den Schutz kritischer Infrastruktur. Die Antiterror-Übung findet in den Bezirken Bruck an der Leitha, beim Umspannwerk in Sarasdorf, und Mödling, auf dem Gelände der Zentrale des niederösterreichischen Energieversorgers, statt.

Auch ABC-Kräfte zur Dekontamination und Teams des Einsatzkommandos Cobra wurden angefordert, erläuterten Übungsleiter Brigadier Christian Habersatter und Roland Scherscher vom NÖ Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Laut Habersatter wurde das Kommando "schnelle Einsätze" als Spezialverband neu aufgestellt.

"Der Terror ist in Europa angekommen"

"Der Terror ist in Europa angekommen", verwies Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) auf die Bedeutung der Übung, um die Einheiten aufeinander abzustimmen. Im Hinblick auf die besondere Bedrohungslage in Europa würden in der Terrorbekämpfung neueste Erkenntnisse umgesetzt, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Neben realen Angriffen, wie sie etwa Paris und Brüssel getroffen hatten, würden auch Cyberanschläge eine Herausforderung darstellen.

Beide Politiker betonten, dass das Zusammenspiel zwischen Polizei und Militär funktioniere und die jeweiligen Kompetenzen genutzt würden. Man sei gerüstet, erinnerte Sobotka an eine heuer bereits abgehaltene Antiterrorübung in Wien. "Wir haben Glück", meinte er dazu, dass es bisher keinen Terroranschlag in Österreich gegeben habe. Notwendig sei die bestmögliche Ausstattung der Mannschaften, sah Doskozil noch Aufholbedarf mit modernem Gerät etwa in der Mobilität (Stichwort: Mannschaftstransporter Pandur). Budgetmittel seien reserviert.

20.000 neue Kampfhelme

Der Verteidigungsminister überreichte im Zuge der Übung neue Kampfhelme an die Soldaten des Jägerbataillons 33 und 19 sowie der Miliz-Jägerkompanie Tulln. Zu Jahresende soll mit der Auslieferung von insgesamt 20.000 Helmen, die sich durch geringes Gewicht - Größe L hat etwas 0,8 Kilogramm Gewicht - auszeichnen und eine Halterung für Nachtsichtgeräte haben, begonnen werden. Die Kosten liegen bei 19,7 Millionen Euro. Sobotka übergab zudem einen gepanzerten Mannschaftstransporter der österreichischen Firma Achleitner an die Polizei.

1 Kommentar · 23.11.2016 14:09 Uhr von EugeniehGalton· 23.11.2016 14:09 Uhr Bitte spielts nicht Räuber und Gendarm.

Sonst wissen die IS -ler wie ihr vor geht.

