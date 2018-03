Was ist mit der Höflichkeit passiert?

Kinder, die kein Bitte oder Danke über die Lippen bringen, Menschen, die anstelle zu grüßen, verschämt zu Boden blicken. Laufen wir Gefahr, die Höflichkeit zu verlieren? Warum ist sie wichtig? Gehört das respektvolle "Sie" der Vergangenheit an? Fragen, denen Roswitha Fitzinger nachgegangen ist.

Mehr als 90 Prozent der Österreicher ist laut einer Imas-Umfrage gutes Benehmen wichtig – theoretisch. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Über die Theorie und Praxis der Höflichkeit haben wir uns mit Experten unterhalten.

Verlernen wir das Höflichsein?

Zu grüßen und sich zu bedanken, gehört für Dagmar Daxecker zu den Grundlagen der Höflichkeit, die immer häufiger verloren gehen, wie die Vorsitzende von Knigge Österreich findet: "Es hapert bereits bei diesen Basics. Die Menschen sind ja beinahe überrascht, wenn man freundlich ist." Von einer Krise der Höflichkeit will der Wiener Benimm-Experte Thomas Schäfer-Elmayer hingegen nicht sprechen, vielmehr schwinge das Pendel hin und her: "Auf der einen Seite ist das Interesse an Umgangsformen, am eigenen Auftritt sehr groß, vor allem bei Berufstätigen, andererseits werden Dinge wie Höflichkeit und gutes Benehmen im Privaten oft vernachlässigt."

Woran es hapert

Es werde etwa viel zu wenig gegrüßt, sagt Schäfer-Elmayer und kritisiert die Bequemlichkeit. "Ich habe den Eindruck, dass viele versuchen, sich vor dem Grüßen zu drücken. Das ist schade." Davon, dass jungen Menschen zu wenig über gutes Benehmen und Umgangsformen beigebracht werde, ist der 72-Jährige überzeugt: "Das Problem, das ich bei Jugendlichen und vor allem bei Kindern sehe, ist, dass sie zu wenig intensiv dazu angehalten werden, bestimmte Regeln der Höflichkeit zu praktizieren." Diese müssten immer wieder vermittelt werden. Das werde zu wenig gemacht. "Teilweise, weil die Eltern überlastet sind, und meinen, die Schule sollte das erledigen. Vielfach kommt auch das Argument, dass sie ihre Kinder nicht dressieren wollen." Diese Rechtfertigung bekommt auch Daxecker immer wieder zu hören. "Das ist absoluter Schwachsinn", so die 39-Jährige. Kindern ein Vorbild zu sein, sei ein erster Schritt, reiche aber nicht aus. Auch sie sagt: Immer wieder müssten die wichtigsten Umgangsformen von den Eltern eingefordert werden. Auch wenn das bedeute, dass man dem Nachwuchs gefühlte tausend Mal sagen müsse, das es etwa nicht "Was", sondern "Wie bitte" heiße, wenn man nachfragt, so die zweifache Mutter.

„Es ist nicht wichtig zu wissen, wie man eine Serviette richtig faltet, wichtig ist, dass unseren Kindern die Grundlagen eines respektvollen Miteinanders vermittelt werden, und das beginnt damit, den Nachbarn zu grüßen oder Bitte und Danke zu sagen.“ Dagmar Daxecker, Vorsitzende von Knigge Österreich

Stirbt das „Sie“ aus?

Auf das "Du" über 1000 Metern Seehöhe haben wir uns gewöhnt, auch an das "Griaß di" in der Skihütte. Dass angesichts der Globalisierung auch bei Fastfood-, Kaffee- und sogar Hotelketten das "Du" auf dem Vormarsch ist, stößt dagegen nicht wenigen sauer auf. Ist das "Sie" in Gefahr oder stirbt es gar aus? "Auf keinen Fall", betont Schäfer-Elmayer, zumal es auch in anderen Sprachen Formen der Höflichkeitsanrede gebe. Auch das Englische kenne feine Differenzierungen diesbezüglich. Horst Simon, deutscher Linguistik-Professor an der Freien Universität Berlin, sieht das Überleben des "Sie" ebenfalls als gesichert. Das Berg-Du und ähnliche Formen sind für ihn "Sonderfälle eines allgemeinen Phänomens – des Duzens von Gruppen mit ähnlichen Erfahrungen".

Warum Höflichkeit wichtig ist

Dass gutes Benehmen Vorteile bringt, ist für Dagmar Daxecker keine Frage: "Ist man höflich, freundlich zu anderen, wird man selbst ganz anders behandelt. Man macht sich das Leben um vieles einfacher." Positive Umgangsformen könnten mitunter das Zünglein an der Waage sein, ob bei der Notenvergabe in der Schule oder später im Beruf bei einer Beförderung etwa.

Rainer Erlinger, Mediziner, Jurist und Kolumnist der "Süddeutschen Zeitung", hat ein Buch über die Höflichkeit geschrieben ("Höflichkeit. Vom Wert einer wertlosen Tugend", S. Fischer-Verlag). Moderne Höflichkeit beschreibt er als eine demokratische Tugend: "Sie drückt die Achtung gegenüber dem Menschen aus, egal in welcher Stellung sich dieser befindet."

Als Mediziner vertritt Erlinger die Ansicht, dass man mit Höflichkeit friedlicher und gesünder lebt, unhöfliche Behandlung dagegen Stress und Gesundheitsprobleme auslösen. Auch am Arbeitsplatz spielt Höflichkeit eine wesentliche Rolle, wie Untersuchungen belegen, so Erlinger: "Leistungen und Kreativität nehmen ab, wenn Menschen einer unhöflichen Behandlung ausgesetzt sind, auch die Konzentrationsfähigkeit sinkt." Die Äußerung von Kritik sei jedoch per se nicht unhöflich, und ein offener Umgang mit Fehlern gehöre durchaus zur Höflichkeit.

Höflichkeitsforscherin Karin Grainger sieht den Hauptzweck von Höflichkeit in der Handhabung der Beziehungen zwischen Menschen. Auf jemanden, der höflich wirkt, reagiere man ganz anders und meist wohlwollender als auf ungehobelte Menschen. Wer das Höflichsein beherrsche, könne also andere in gewissem Maße sogar manipulieren.

Die Einstellung zur Höflichkeit

Vor allem Frauen und Angehörige der Generation 50 plus räumen gutem Benehmen einen hohen Stellenwert ein. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Imas 2012 stuften 62 Prozent der 1077 Befragten ein derartiges Verhalten als "sehr wichtig", weitere 29 Prozent als "einigermaßen wichtig" ein.

Die Einstellung zu den jeweiligen Umgangsformen hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert: Fanden es 1973 noch 58 Prozent ungehörig, wenn er ihr nicht in den Mantel hilft, waren es 2012 lediglich 23 Prozent. Auch die Anrede "Herr oder Frau Doktor" ist nicht mehr so verbindlich wie früher. Einen promovierten Akademiker nur mit seinem Namen anzusprechen, widersprach 1973 noch für 32 Prozent der Etikette, zum Umfragezeitpunkt störte das nur noch 18 Prozent. Von jemandem, den man lediglich flüchtig kennt, mit "Du" angesprochen zu werden, empfanden 2012 33 Prozent als nicht in Ordnung. 1973 wurde dieser Punkt nicht erhoben.

Hätten Sie das gewusst?

Tschüss: Das deutsche „Tschüss“ wird auch für Personen verwendet, mit denen man per Sie ist. Es entspricht somit nicht dem österreichischen „Servus“, das man für Menschen verwendet, die man duzt.

Fräulein: In Österreich und Bayern sei das nach wie vor die richtige Bezeichnung, eine Kellnerin zu rufen, sagt Thomas Schäfer-Elmayer, auch wenn diese bereits älter sei.

Mahlzeit: Dass man sich mittags mit „Mahlzeit“ grüßt, ist ein Phänomen, das lediglich im deutschen Raum verbreitet ist, sagt Benimm-Experte Schäfer-Elmayer: „Als die Nazis in Berlin an die Macht kamen und der Hitler-Gruß eingeführt wurde, haben die Berliner, um dem Ausspruch „Heil Hitler“ zu entgehen, „Mahlzeit“ gesagt.

Freundlichkeit: Im Gegensatz zu Freundlichkeit, mit der man vertraute Menschen behandelt, ist die Höflichkeit betont distanziert und stark durch gesellschaftliche Normen und Umgangsformen geprägt. Diese sind kulturell und je nach Epoche oft unterschiedlich. Historisch betrachtet wurde die Höflichkeit im Mittelalter erstmals bei Hofe entwickelt.

Testen Sie Ihre Höflichkeit

Die Unhöflichkeit der Anderen sticht leicht ins Auge, aber wie höflich sind wir selbst? „Lassen Sie Ihren Tag Revue passieren und hinterfragen Sie Ihr eigenes Verhalten, vor allem gegenüber unbekannten Personen, die Ihren Weg kreuzen“, rät Dagmar Daxecker: Habe ich die Kassiererin im Supermarkt gegrüßt, mein Essen im Restaurant mit einem „Ich bekomme ein Schnitzel“ oder „Ich hätte gerne ein Schnitzel“ bestellt?

