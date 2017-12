Vierjährige Tochter beim Einparken überfahren

KIRCHBERG AN DER RAAB. Zwei Tage vor dem Heiligen Abend kam es in der Südsteiermark zu einem schrecklichen Unfall, der für ein vierjähriges Mädchen tödlich endete. Das berichtete die Kleine Zeitung online.

(Symboldbild) Bild: Volker Weihbold

Das Kind kam laut Polizei Kirchberg an der Raab am Freitag zu Mittag mit dem Kindergartenbus nach Hause, wo es von der Mutter bei der Hauseinfahrt abgeholt wurde. "Dabei war es offenbar so, dass die Mutter noch kurz ein Wort mit der Bus-Chauffeurin gesprochen hat", sagte ein Polizeibeamter der Kleinen Zeitung.

In diesem Moment dürfte auch der Vater (34) mit seinem Auto nach Hause gekommen sein. "Er hat offenbar das Auto in der Hauseinfahrt gewendet, genau zu dieser Zeit dürfte das Mädchen von der Mutter Richtung Vater gelaufen sein", so der Polizist.

Der Autolenker hat dies aber offenbar übersehen, die Vierjährige wurde vom Auto erfasst und überrollt. Der Notarzt versuchte das Mädchen noch an der Unfallstelle zu reanimieren, es wurde in die Kinderklinik des LKH-Uniklinikums Graz gebracht. Dort erlag die Vierjährige aber leider ihren Verletzungen.

