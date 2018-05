Video: Abgestürztes Kalb wurde per Hubschrauber gerettet

JENESIEN. Nicht alltäglicher Einsatz in Südtirol: Nachdem ein Kalb in eine Schlucht gestürzt war, rückten die Retter mit einem Helikopter an.

Das Kalb überstand die Aktion unverletzt. Bild: www.facebook.com/feuerwehr.jenesien/

Eine ganze Nacht musste das kleine Rind in seiner misslichen Lage ausharren, bis es geborgen werden konnte: Am Donnerstagnachmittag war das Kalb in unwegsamen Gelände in einem Waldstück oberhalb von Jenesien, einem Bergdorf unweit von Bozen, abgerutscht und in einer von steilen Felswänden umgebenen Schlucht gelandet. Dort blieb es unverletzt, aber hilflos und alleine zurück.

Der Bauer schlug Alarm, die Freiwillige Feuerwehr von Jenesien, die Bergrettung Bozen, der landestierärztliche Dienst und die Agentur für Bevölkerungsschutz rückten an, um gemeinsam zu beraten, wie das Jungtier am besten befreit werden konnte.

Schließlich entschloss man sich dazu, dass Kalb am nächsten Morgen per Helikoper zu bergen, teilte die FF Jenesien auf ihrer Facebook-Seite mit. Eine Portion Heu sollte das Tier bei Laune halten, bis die Flugretter der Firma Air Service Center am Freitagmorgen eintrafen. In einem an einem Seil hängenden Transportnetz wurde der Wiederkäuer dann ausgeflogen und seinem glücklichen Besitzer übergeben.

Ein Video der außergewöhnlichen Rettungsaktion sehen Sie hier:

