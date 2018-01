Vermisster Jäger in Kärnten tot aufgefunden

HERMAGOR. Ein 73-jähriger Kärntner, der seit Donnerstag vermisst worden war, ist am Samstag im Bezirk Hermagor tot aufgefunden worden.

Ein vermisster Jäger wurde in Kärnten tot aufgefunden. (Symbolfoto) Bild: Reuters

Der Mann war auf der Jagd gewesen und kehrte nicht nach Hause zurück. Seine Angehörigen fanden ihn in unwegsamem Gelände. Nach Angaben der Polizei gab es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Der Kärntner ging am 4. Jänner allein auf die Jagd in den Motschnikgraben in seiner Heimatgemeinde Gitschtal. Nachdem er am Samstag noch immer nicht zurück war, begann sich seine Familie Sorgen zu machen und suchte ihn. Um die Mittagszeit fanden die Angehörigen den 73-Jährigen im unwegsamen Gelände in Weißbriach, wo er mittels Seilwinde und Polizeihubschrauber geborgen werden musste.

