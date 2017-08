Urlauber wendete trotz Sperrlinie: Neun Verletzte

SALZBURG. Neun Verletzte auch bei Auffahrunfall auf A10.

Trotz einer doppelten Sperrlinie wendete ein 47-jähriger Autofahrer aus Kuwait am Samstagabend seinen Kleinbus auf der Pinzgauer Bundesstraße bei Maishofen. Dabei stieß er auf der Gegenfahrbahn seitlich mit dem Auto eines 19-jährigen Pinzgauers zusammen, das durch den Aufprall von der Straße abkam und gegen einen Mast geschleudert wurde.

Der kuwaitische Urlauber und seine sechs Mitfahrer im Alter von fünf bis 41 Jahren wurden verletzt. Am schlimmsten erwischte es seinen Beifahrer. Auch der Pinzgauer und sein 18-jähriger Mitfahrer kamen verletzt ins Spital.

Elfjähriger schwer verletzt

Neun verletzte Personen, manche davon schwer, waren auch die Folge eines zweiten Unfalls in Salzburg. Zwei deutsche Familien hatten auf dem Heimweg vom Urlaub in der Nacht auf Sonntag auf der Tauernautobahn (A10) nach einer Panne ihre Autos am Pannenstreifen angehalten. Kurz darauf prallte ein 26-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland in den hinteren der beiden stehenden Wagen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf das zweite stehende Auto geschoben.

Im ersten Fahrzeug wurden alle vier, im zweiten alle drei Insassen verletzt, ebenso der 26-Jährige und seine Mitfahrerin. Besonders schwer verletzt wurden ein elfjähriger Bub und seine 39-jährige Mutter. Warum der Unfallverursacher auf die stehenden Autos auffuhr, ist noch unklar.

