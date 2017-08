Toter Rekrut: Grüne fordern Reform des Heeres und Verzicht auf Märsche

HORN/WIEN. Generalstabschef Commenda für Abwarten, was Untersuchungen ergeben.

Es wird noch einige Zeit lang dauern, bis alle Umstände geklärt sind, die zum tragischen Tod eines Rekruten in Horn geführt haben. Die lückenlose Aufklärung gilt als vorrangig, bekräftigten am Wochenende erneut führende Bundesheer-Vertreter. Der akute Infekt, der, wie berichtet, bei einer Blutuntersuchung des Leichnams festgestellt wurde, ist nur eine Facette.

Unterdessen wird der Tod des jungen 19-jährigen Wieners Toni P., der bei einem Ausbildungsmarsch in der Radetzky-Kaserne in Horn an einem der heißesten Tage dieses Sommers verstarb, auch zum politischen Thema. So sprachen sich die Grünen für eine Reform des Bundesheeres aus – und ernteten dafür postwendend Verwunderung in Heeres-Kreisen.

Das Bundesheer solle sich mit Profis auf den Katastrophenschutz konzentrieren, sagte Grüne-Bundessprecherin Ingrid Felipe, die die Wehrpflicht ablehnt und eine Berufsheer für keine gute Option hält. Nach dem Vorbild des technischen Hilfswerks in Deutschland sollte das Bundesheer reformiert werden. Wenn das Heer in erster Linie dem Katastrophenschutz dient, müsse man "keine jungen Menschen zu Gewaltmärschen zwangsverpflichten", so Felipe in einem Zeitungsinterview. Dazu würden sie auch keine Waffen brauchen.

"Es ist unverständlich, dass die Grünen versuchen, aus dem Tod eines jungen Soldaten politisches Kapital zu schlagen. Zuerst soll man doch abwarten, was die Untersuchungen ergeben", zeigte sich Generalstabschef Othmar Commenda über die Forderungen der Grünen verwundert. Die Grünen haben darüber hinaus auch gefordert, dass Grundwehrdiener verpflichtend ein Feedback über ihre Ausbildung geben sollen. "Eine sehr gute Idee", so Commenda. "Nur kommt sie um einige Jahre zu spät. Wir führen das längst strukturiert bei allen Soldaten durch."

Die Österreichische Offiziersgesellschaft sprach sich gegen Pauschalverurteilungen des Bundesheeres aus. Es sei geschmacklos und populistisch, wenn aus dem Tod eines Menschen politisches Kapital geschlagen werde.

