Terrorismus-Prozess in Wels: "Ich wollte keine Werbung für den IS machen"

WELS. Jener islamischer Religionslehrer aus Oberösterreich, der vor fünf Jahren ein Propaganda-Video des Islamischen Staates (IS) im Internet geteilt hat, verantwortet sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Wels. Die OÖNachrichten berichten live aus dem Schwurgerichtssaal.

"Mein Bruder, was ist los mit dir, dass du die Waffe weggeworfen hast? (...) Ich bin keiner, der vom Kampf zurückschreckt. Mein Weg ist mit Blut verschmiert. (...) Ich werde für Gott und die Religion Rache ausüben", spricht eine männliche Stimme auf Türkisch in einem Propaganda-Video für den Islamischen Staat (IS), das ein islamischer Religionslehrer aus Wels im August 2013 auf seinem Facebook-Account mit seinen damals 800 "Freunden" öffentlich teilte.

Der bisher unbescholtene, türkischstämmige Österreicher (43) sagt vor Gericht, dass die wortwörtliche Übersetzung des Videos zu falschen Interpretationen führen kann. Dieses "Gedicht auf den Dschihad" sei eine Metapher, die sich für eine Zweistaatenlösung im Nahen Osten einsetze.

Der Dschihad habe für den Angeklagten, der in Steyr geboren wurde, eine ganz andere Bedeutung, nämlich "zielgerichtetes Bemühen". Er habe das Video damals nur im Hintergrund ablaufen lassen und sich mit dem Inhalt erst auseinandergesetzt, als 2017 das Ermittlungsverfahren des Verfassungsschutzes begann, von dem er überrascht war.

Kein IS-Anhänger, sondern Brückenbauer?

"Ich bin Ich bin ein liberaler, weltoffener Mensch und ein Muslim, der gegenüber anderen Einstellungen stets offen ist. Jeder der mich kennt, wird das bestätigen, auch meine katholischen Religionslehrer-Kollegen." Er habe sein ganzes Leben versucht, ein besserer Mensch zu werden, sich für die Gesellschaft zu engagieren und Brücken zu bauen. Deshalb habe er sich in zahlreichen Vereinen, als Lehrer und auch politisch engagiert.

"Mit dem heutigen Wissen hätte ich das Video sicher nicht geteilt. Ich wollte keine Werbung für den IS machen", sagt der Angeklagte, der heute als Software-Entwickler arbeitet. Für ihn missbrauche der IS die Religion für ihre privaten Zwecke und Ziele. "Ich möchte in keinerlei Verbindung mit dem IS gebracht werden". Der Staatsanwalt zweifelt die Gesinnung des Angeklagten an: "Ich glaube ihm schlichtweg nicht, dass er nicht wusste, dass es ein Propaganda-Video war."

Einer der beiden Verteidiger des Angeklagten sagte, dass ein gewisses Mindestmaß an Einbindung in eine terroristische Vereinigung nötig sei, um als Mitglied zu gelten. "Ein einmaliges Anklicken eines Videos erfüllt keine Mitgliedschaft."

"Verurteilung wäre völlig daneben"

Er erinnerte daran, dass das Landesgericht Steyr einen Bekannten des Angeklagten vor kurzem freisprach, obwohl dieser ebenfalls ein Propaganda-Video des IS geteilt hatte. "Und beim Doppelmord-Prozess am Montag in Linz wurde sogar ein überzeugter IS-Anhänger vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung freigesprochen. Mein Mandat hat nichts am Hut mit der IS-Ideologie. Eine Verurteilung wäre völlig daneben."

Die Berichterstattung aus dem Welser Landesgericht wird in Kürze fortgesetzt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema