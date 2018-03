Tempo 140 wird noch heuer auf der A1 getestet

Mich wundert es nicht, dass es so viele Verkehrsunfälle auf unseren Autobahnen gibt .. wenn ich mir jetzt und in der Vergangenheit so manche Kommentare lese



Man merkt und sieht es jeden tag auf unseren Straßen, wie manche Verkehrsteilnehmer mit dem fahren überfordert sind



Die, die am meisten schreien und dagegen sind, für diese Personen sind schon auf der Autobahn 80zig zu schnell .. fahren Stur in der Mitte .. oder links .. die Knöcherl an den Händen ganz weiß .. vom krampfhaftem festhalten am Lenkrad .. das Naserl klebt an der Windschutzscheibe .. und auch noch markant, sie haben einen Hut auf .. lasst es lieber, fahrt mit dem Zug und bringt nicht andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr



Dann haben wir da noch unsere liebe Exekutive .. die versteckt sich ja lieber hinter einer Lärmschutzwand (Allhaming) als auf der Straße sichtbar zu sein .. und dem fahrlässigem treiben mancher links-Kriecher anzuzeigen, sie mögen doch rechts fahren .. so wie es die StVO eigentlich vorschreibt