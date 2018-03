Seisenbacher will Asyl in der Ukraine

WIEN. Der in Österreich wegen Sexualdelikten an Minderjährigen angeklagte Judo-Olympia-Sieger Peter Seisenbacher dürfte in der Ukraine, wo er derzeit lebt, um politisches Asyl angesucht haben.

Seisenbacher Bild: APA

Das ergaben APA-Recherchen. Die Behörden sollen das Ansuchen aber in erster Instanz abgelehnt haben. Das Verwaltungsgericht in Kiew hat nun mitgeteilt, man werde sich am 20. März mit dem Antrag Seisenbachers beschäftigen, in dem er gegen die Ablehnung beruft.

Die österreichische Justiz hatte sich im VorJahr um eine Auslieferung Seisenbachers (es gilt die Unschuldsvermutung) bemüht. Das Ukraine lehnte das jedoch ab. Begründung: Die in Österreich inkriminierten Sexualdelikte seien in der Ukraine bereits verjährt.

