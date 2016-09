Schuldig und zurechnungsfähig: Lebenslange Haftstrafe für Alen R.

GRAZ. Nicht rechtskräftig: Die Geschworenen befanden den Grazer Amokfahrer einstimmig für zurechnungsfähig – Verteidigerin kündigte eine Nichtigkeitsbeschwerde an.

Auch am letzten Verhandlungstag erschien Alen R. vor dem Gericht in einem schlecht sitzenden weißen Anzug. Bild: APA/ERWIN SCHERIAU/APA-POOL

>>>Der Liveticker zum Nachlesen<<<

Alen R. ist des dreifachen Mordes und der versuchten Tötung in 108 Fällen schuldig und er war zur Tatzeit zurechnungsfähig. So urteilten die Geschworenen gestern am achten Prozesstag über den Angeklagten. Alen R. erhielt eine lebenslange Haftstrafe in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Seine Verteidigerin Liane Hirschbrich kündigte eine Nichtigkeitsbeschwerde an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Somit ist das Urteil nicht rechtskräftig. Alen R. blieb bei der Verkündung ruhig. Er wollte lediglich wissen, ob er in Graz bleiben dürfe, weil er seinen Eltern so wesentlich näher sei.

"Wer ist Alen R. eigentlich?" Diese Frage versuchte Gutachterin Anita Raiger am letzten Verhandlungstag im Grazer Straflandesgericht zu klären. Sie zeichnete vor den Geschworenen das Bild eines sehr unsicheren, aber hochgefährlichen Mannes: "Insgesamt hat er eine zwanghafte, selbstunsichere, abhängige Persönlichkeitsstörung. Er hat keinerlei empathische Empfindung. Er sagt seit 15 Monaten immer die gleichen vier Sätze. Das kann man nur durchhalten, wenn man dafür die Herzlosigkeit besitzt." Ihre langen Ausführungen brachte Raiger schließlich mit einem Satz auf den Punkt: "Herr R. hat das Profil eines Amoktäters."

Die Gutachterin gab sich überzeugt, dass Alen R. zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen sei. Dieser Meinung war an den vorangegangenen Verhandlungstagen auch Psychiater Manfred Walzl gewesen, seine Kollegen Peter Hofmann sowie Jürgen Müller waren anderer Ansicht.

In ihren Schlussplädoyers versuchten die Staatsanwälte noch einmal die dramatischen Folgen der Amokfahrt zu skizzieren: "Ich kann die einzelnen Opfer da jetzt gar nicht alle aufzählen", sagte Ankläger Rudolf Fauler ob der Vielzahl der Geschädigten. "Ja, er hat vorsätzlich getötet. So sieht es die Staatsanwaltschaft", schloss der Staatsanwalt. Sein Kollege Hansjörg Bacher ergänzte in seinem Plädoyer: "Es ist zu befürchten, dass R. – wenn er wieder in freier Wildbahn ist – wieder schwere Straftaten begehen wird. Es gibt in diesem Fall kein Schwarz oder Weiß, es gibt Grautöne." Deswegen seien sich auch Experten nicht einig gewesen, erklärt der Ankläger. Einer der Opferanwälte gab sich in seinen Schlussworten überzeugt, dass R. dem Gericht nur etwas vorspielte: "Er ist nicht krank. Ihm ist es nur jahrelang gelungen, Menschen zu manipulieren und zu täuschen. Dazu gehören auch Sachverständige. Er spielt uns allen etwas vor." All diesen Ausführungen folgte R., ohne eine sichtbare Gefühlsregung zu zeigen.

Seine Verteidigerin hielt ihre Schlussworte kurz: "Die schrecklichen Ereignisse sind durch nichts zu entschuldigen. Die wichtigste Frage ist, ob mein Mandant zurechnungsfähig war oder nicht. Psychiatrie ist keine Naturwissenschaft. Ich schließe mich dem Antrag auf Einweisung an."

